Quoi de neuf sur Apple Music avec iOS 16 ?

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Chaque année depuis son lancement, Apple Music reçoit une tonne de nouveautés pour satisfaire les dizaines de millions d'abonnés, mais aussi ceux qui l'utilisent simplement en tant que lecteur audio pour leur bibliothèque locale. Malheureusement cette année, Apple n'a rien annoncé durant la WWDC 22. Mais iOS 16 contient tout de même plusieurs évolutions que l'on vous partage ici.

Les nouveautés d'Apple Music

Apple Music sur iOS 16 ajoute trois nouveautés principales : le nouveau widget de lecture sur l'écran verrouillé, le tri personnalisé des listes de lecture et la mise en favoris d'un artiste.

Le lecteur du lockscreen

Le lockscreen a subi une révolution avec iOS 16, et le lecteur multimédia natif n'y échappe pas. C'est sous la forme d'une Live Activities que l'on retrouve le lecteur d'Apple avec plus d'informations et de possibilités. On y retrouve par exemple l'appareil qui diffuse l'audio (un HomePod, des AirPods, des écouteurs Beats et même des écouteurs filaires).

Listes de lecture

Jusqu'à présent, les listes de lecture de l'app Musique étaient automatiquement triées selon l'ordre dans lequel les chansons ont été ajoutées. Les plus récentes se trouvaient donc en premier. Mais avec iOS 16, vous pouvez trier votre liste de lecture par Titre, Artiste, Album, ou bien par Date.

Divers

En outre, Apple Music sur iOS 16 introduit également :

La barre du volume a été modifiée et se rapproche de celle qui indique la durée de la chanson;

Les barres de volume et d'avancement sont légèrement plus épaisses;

Les couvertures d'albums sont pus arrondies;

Vous pouvez glisser des chansons dans la file d'attente;

La fonctionnalité Spatial Audio personnalisée est accessible aux utilisateurs d'AirPods Pro, AirPods 3 et AirPods Max. Cette fonctionnalité utilise le capteur TrueDepth de votre iPhone pour réaliser une carte en 3D de votre visage et de vos oreilles lorsque vous utilisez des AirPods pour optimiser la qualité sonore.



Avez-vous trouver d'autres nouveautés dans Apple Music ?