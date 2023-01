iOS 16.3 possède des traces d'Apple Music Classique dans le code

En 2022, Apple était censé proposer une nouvelle application dédiée à la musique classique, celle-ci devait s'appelait "Apple Music Classique". Depuis la révélation de ce futur service, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé... Alors qu'on pensait qu'Apple Music Classique était abandonné, le projet fait son retour dans le code de la Release Candidate d'iOS 16.3 publié hier soir aux développeurs !

Apple Music Classique, un lancement imminent ?

Quand on regarde la RC d'iOS 16.3, on s'aperçoit que les développeurs d'Apple travaillent toujours sur la sortie d'une application de musique classique pour les abonnés Apple Music.

Selon ISWUpdates qui a observé de près le code d'iOS 16.3, le projet avance à son rythme, il n'est pas du tout arrêté comme pourrait le craindre certains clients Apple.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est : est-ce que la présence d'Apple Music Classique dans le code d'iOS 16.3 signifie que le service débarquera la semaine prochaine lors de la disponibilité publique de la mise à jour ?

Impossible de le savoir, car ce n'est pas la première fois qu'Apple Music Classique est mentionné dans le code d'une bêta d'iOS 16 et ce n'est pas pour autant que le nouveau service est accessible.

Dans sa découverte, ISWUpdates explique qu'une ligne de texte dans l'application Musique par défaut de l'iPhone a été modifiée, elle s'appelait avant : "Un raccourci vers Apple Classical" et est devenu : "Ouvrir dans Apple Music Classical", ce qui implique qu'Apple a, au moins provisoirement, renommé le programme. "Explorer cet artiste dans l'app Musique classique" a aussi été aperçu.



Vous l'aurez compris, Apple ne mise pas sur une expérience interne à l'app Apple Music, mais dans une application spéciale où des redirections depuis l'app Musique seront disponibles en masse.