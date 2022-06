Comment voir et copier le mot de passe WiFi sur iOS 16

Tutoriels et Astuces

Outre iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et macOS 13, Apple a également publié la première version bêta de tvOS 16 cette semaine. Si vous vous demandez comment installer la nouvelle version du...

Si ce n'est pas la "killer feature", force est de constater qu'Apple a toujours le souci du détail et qu'elle écoute ses utilisateurs. Si vous voulez tester iOS 16 sans être développeur, consultez notre tuto pour installer la bêta . Vous pourrez profiter des nombreux nouveautés comme le lockscreen personnalisables qui fait un carton ! La version finale est attendue pour mi-septembre, avec les iPhone 14, mais elle ne sera pas compatible avec les iPhone SE 2016, iPhone 6S, iPhone 7 et iPod touch 7.

Si vous avez installé la bêta iOS 16 , il est désormais très facile de voir et copier le mot de passe du réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté. Pour cela, il suffit d'aller dans l'application Réglages puis dans la section Wi-Fi. De là, un tapotement sur le nom du réseau sur lequel l'iPhone est connecté puis un autre sur les petits points à côté dans la partie "Mot de passe" va déclencher l'authentification de l'utilisateur par Touch ID, Face ID ou code alphanumérique. Si tout se passe bien, le code WiFi sera affiché en clair et vous aurez même une option pour le copier. Idéal pour le partager à un ami ou se le mettre dans une note.

C'était une demande de la communauté depuis des lustres, Apple a enfin cédé. Après avoir proposé le partage facile de codes Wi-Fi à la maison entre deux iPhone, la firme permet enfin de visualiser le mot de passe d'un réseau et même de le copier. Voici la première astuce pour iOS 16.

