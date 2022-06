Avec iOS 16, Face ID fonctionne avec l'iPhone en paysage

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

6



Encore une nouveauté non annoncée et découverte par hasard par notre collègue Dargo. Depuis l'installation d'iOS 16, son iPhone doté de Face ID le reconnaît même lorsqu'il est tenu à l'horizontal, aussi appelé en paysage. Une fonctionnalité que l'on avait d'abord découverte sur iPad Pro en 2018 et qu'Apple a enfin ajouté, quelques semaines après avoir fait en sorte que la reconnaissance fonctionne avec un masque.

Face ID est plus flexible

Face ID évolue donc de manière logicielle avec iOS 16. Demandée de longue date, la gestion paysage est enfin arrivée, idéale pour ceux qui aiment tenir leur téléphone à deux mains, allongé sur un canapé ou dans leur lit par exemple.

Il n'est donc plus obligatoire de le tenir bien droit pour déverrouiller l'iPhone, ce qui est permet d'aller aussi vite qu'avec un iPhone doté de Touch ID dans la plupart des situations. Mieux, nous avons testé de poser l'iPhone 13 à bonne distance de notre visage, sur le bureau, décalé sur un côté et Face ID a su nous ouvrir les portes du système. C'est une vraie nouveauté qui devrait ravir les clients qui demandaient encore récemment le retour de Touch ID ou la combinaison des deux sur les prochains iPhone 14.



Attention toutefois, cette nouveauté ne semble pas être disponible sur les anciens iPhone à encoche, d'après nos tests il faut un iPhone 13 minimum. À moins qu'Apple ne l'ouvre aux précédents modèles à mesure des bêtas d'iOS 16.