Rumeur : l'iPhone 16 Pro sera équipé de Face ID sous l'écran en 2024

L'iPhone 16 Pro serait doté d'une technologie que l'on attend depuis le tout premier iPhone à encoche, l'iPhone X. Le téléphone Apple phare de 2024 devrait en effet intégrer la technologie Face ID sous l'écran pour une plus grande surface d'affichage utilisable, selon The Elec. La fin de la Dynamic Island en somme.

Aucune encoche sur l'iPhone 16 Pro

Le rapport du média coréen explique qu'Apple déplacera les composants nécessaires à Face ID directement sous l'écran de l'iPhone en 2024. Lorsqu'elle ne sera pas utilisée, la caméra TrueDepth qui s'occupe de reconnaître son utilisateur ne se verra plus et sera une zone d'affichage normale comme une autre.

Le rapport précise que le poinçon dans l'écran pour la caméra frontale restera sur l'iPhone 16 Pro, mais que la zone d'affichage globale et le sentiment d'immersion seront améliorés. Notre confrère explique en revanche, et sans surprise, que l'iPhone 15 Pro sera esthétiquement identique à l'iPhone 14 Pro, en tout cas vu de face. Il ne faut pas s'attendre à une quelconque modification de la Dynamic Island en 2023.



Il a également corroboré les rumeurs selon lesquelles les quatre modèles de la gamme iPhone 15 proposeront la fameuse île dynamique, étendant ainsi la fonctionnalité de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max aux deux modèles standard plus tard en 2023.



Dans un avenir plus lointain, le rapport ajoute qu'une fois qu'Apple aura mis en œuvre la technologie Face ID sous l'écran, elle fera de même pour la caméra selfie éliminant ainsi toutes les découpes d'écran actuellement présentes sur l'iPhone.



Ce n'est pas la première fois qu'on évoque un iPhone tout écran, sans aucun trou. L'analyste des écrans Ross Young avait établi la même feuille de route en mai 2022. Il a décrit un cycle dans lequel Apple alternera entre les modèles Pro et non Pro chaque année lors de l'introduction de nouvelles découpes d'écran ou d'une nouvelle technologie sous l'écran.



En toute logique, les modèles Pro seront les premiers à bénéficier des nouvelles innovations, comme on l'a vu avec le Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro l'année dernière, tandis que les modèles standard de l'iPhone 14 ont été laissés avec l'encoche de l'iPhone 13. Dans l'ensemble, cela signifie que chaque configuration de découpes d'écran et de technologie sous l'écran persistera pendant un maximum de deux générations sur chaque iPhone avant que l'appareil ne dispose de la totalité de la surface d'affichage utilisable aux alentours de 2027. Nous en serons alors à l'iPhone 19...