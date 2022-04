Rumeur : Face ID sous l'écran et suppression totale de l'encoche dès 2024

Les iPhone 14 et iPhone 15 ne sont pas encore disponibles que le célèbre analyste Ming-Chi Kuo communique déjà des informations capitales sur les iPhone 16 qui sortiront dès septembre 2024. Kuo pense que la future génération du smartphone pommé devrait être révolutionnaire... dans le sens où Apple supprimera tout emplacement pour la caméra et le Face ID en haut de l'écran.

On le sait tous, l'encoche n'a pas pour vocation à rester sur le long terme, Apple essaie de placer la caméra frontale ainsi que le capteur de reconnaissance faciale sous l'écran depuis un petit moment. Malheureusement, ce processus n'est pas simple et les ingénieurs font face à d'énormes difficultés pour répondre aux exigences qualité de la direction, car comme à son habitude, Apple veut que tout soit parfait pour que l'expérience client soit optimale.



Dans un tweet, Kuo explique que le géant californien pourrait présenter un iPhone avec un écran qui occupera toute la surface avant dès 2024, il est impossible que cela arrive avant, car il y a encore beaucoup de travail pour y parvenir.

L'analyste assure que l'enjeu est délicat, parce qu'il faudra que la luminosité de l'écran ne vienne pas gêner la caméra ou le Face ID pendant sa phase d'authentification. Il sera donc indispensable que la partie où se trouvent les deux composants soit entièrement plongée dans le noir, sinon cela sera préjudiciable pour la qualité de la caméra avant, une dégradation d'image durant les conversations FaceTime ou les selfies sera rapidement constatable. Pour Kuo, il ne fait aucun doute qu'Apple pourrait se servir d'une dose d'algorithme pour améliorer la netteté de l'image pendant la totalité du fonctionnement.



Comme vous pouvez le remarquer, Ming-Chi Kuo ne mentionne que le Face ID, l'analyste ne parle plus du tout du Touch ID sous l'écran, il est probable que le géant californien ait définitivement exclu le retour de cette technologie sur l'iPhone. Il faut dire que si la reconnaissance faciale est déjà difficile à placer sous l'écran, ce n'est rien à côté du système de lecture d'empreinte digital qui apporte encore plus de complications.



Cette nouvelle rumeur de Kuo vient rejoindre celle de Ross Young, lui aussi assure que le Face ID sous l'écran débarquera dès 2024 avec la gamme iPhone 16. Toutefois, le second analyste n'a pas parlé d'une caméra frontale sous l'écran... Après, on imagine que si Apple choisit de loger le Face ID derrière l'écran, c'est pour offrir un plein écran à ses clients et que la caméra suivra également !

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK