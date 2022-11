Face ID ne fonctionne plus sur certains iPhone sous iOS 16

Un nombre croissant d'utilisateurs d'iPhone a signalé avoir des problèmes avec Face ID, juste après le passage à iOS 16. On ne sait pas exactement combien de personnes sont touchées par le bug, ni les modèles précis concernés, mais il s'agit d'un problème qui semble très proche de celui remonté sur iOS 15.7 il y a quelques semaines.

Problème matériel ou logiciel ?

Dans un fil de discussion Reddit lancé il y a bientôt deux mois, de nombreux clients ont signalé que la mise à jour vers iOS 16 a entraîné l'arrêt du fonctionnement de Face ID. L'auteur initial a partagé un message d'erreur indiquant que "Face ID n'est pas disponible, essayez de configurer Face ID plus tard." Si il a été posté dans le subreddit iPhone X, d'autres avec des modèles différents comme l'iPhone 13 Pro Max sont concernés. Une autre personne explique avoir apporté son iPhone dans un Apple Store, où les techniciens ont affirmé qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Ce qui paraît très peu probable.

iOS 16.1 : la solution ?

D’après les témoignages, la solution n'est pas évidente. Alors que redémarrer l’iPhone ne fonctionne pas, la restauration ne semble rien y faire non plus. En revanche, un client a écrit le 27 octobre qu'il avait réussi à faire fonctionner Face ID après avoir mis à jour le téléphone vers iOS 16.1.



C'est exactement ce qu'on avait remarqué à propos du bug de Face ID sur iOS 15.7.1 le mois dernier.



Apple a une page de support sur les étapes à suivre si Face ID ne fonctionne pas sur un iPhone ou un iPad Pro. Elles consistent notamment à vérifier les mises à jour ou les réglages de Face ID et à s'assurer que rien ne recouvre la caméra frontale. Si vous n'y arrivez pas, le mieux est de contacter le support via l'application ou le site d'Apple.