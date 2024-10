Des changements à venir sur le Face ID des iPhone 16 ?

Au fil des générations d'iPhone, Apple a apporté quelques modifications concernant le Face ID. La firme de Cupertino l'a fait avec un objectif de le rendre toujours plus rapide, performant et fiable. Pour la gamme iPhone 16, Apple devrait proposer un nouvel Face ID, à quoi s'attendre précisément ? C'est difficile à dire pour l'instant !

Un Face ID nouvelle génération

Apple se prépare à apporter des modifications à la conception du Face ID pour sa prochaine gamme d’iPhone 16. En mai, un rapport a révélé que la société de semi-conducteurs Coherent pourrait fermer ses portes après qu'Apple a annulé un important accord d'approvisionnement. Coherent était responsable de la production de composants essentiels pour le capteur Face ID de l'iPhone. Cette annulation de commande est directement liée aux modifications que la firme de Cupertino prévoit d’apporter à ses iPhone 16.



Un récent rapport de DigiTimes a rapporté que le système Face ID, composé de divers capteurs et caméras, était précédemment fourni par l'usine de Newton Aycliffe. Cependant, les modifications de conception envisagées pour l'iPhone 16 ont poussé Apple à interrompre ses commandes à cette usine et se rapprocher d'une autre usine.

Bien que les détails exacts de ces "modifications de conception" ne soient pas encore connus, il est clair qu'Apple prévoit des changements suffisamment importants pour justifier une révision complète de son réseau de fournisseurs.



Par ailleurs, il a été révélé que l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max seront équipés d’écrans légèrement plus grands que leurs prédécesseurs. Une autre avancée majeure en développement chez Apple est la technologie Face ID sous l'écran, qui pourrait voir le jour dès l'année prochaine.



Ces changements pourraient non seulement améliorer l'efficacité et la sécurité de Face ID, mais aussi permettre à Apple de réduire la taille de l'encoche sur ses futurs iPhone, offrant ainsi une expérience utilisateur encore plus immersive.