iPhone 16 : les analystes de Barclays estiment qu’il y aura peu de changements

Dans un peu plus de 6 mois, Apple présentera l’iPhone 16, un nouvel iPhone qui succédera au modèle actuellement commercialisé. Peut-on s’attendre cette année à des changements majeurs sur l’iPhone standard ? Les analystes de Barclays estiment qu’il ne faut pas s’attendre à une grande révolution pour l’iPhone 16.

Un nouveau modèle qui apportera des évolutions timides

Dans un rapport récent, des analystes de Barclays ont émis des prévisions prudentes sur le très attendu iPhone 16. Selon eux, l’iPhone 16 pourrait manquer d’innovations majeures, suggérant une ressemblance étroite avec son prédécesseur, l’iPhone 15. Les consommateurs ne trouveront probablement pas de nouveautés convaincantes qui leur feront renouveler leur iPhone. Les rumeurs évoquent pourtant un agrandissement des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.



Par ailleurs, une tendance intéressante a été observée sur le marché des smartphones. Les ventes d’iPhone connaissent une diminution, accompagnée d’une préférence croissante des consommateurs pour les modèles standard, plus abordables, au détriment des versions Pro, plus coûteuses.



Ce changement dans les habitudes d’achat des consommateurs pourrait refléter une saturation du marché ou un intérêt décroissant pour les fonctionnalités haut de gamme. Pas de chance pour Apple, les modèles Pro sont ceux qui ont la plus grosse marge de bénéfice.



Les analystes de Barclays ont également mentionné la nécessité pour Apple d’améliorer les performances de ses autres produits phares, notamment le Mac et l’iPad. Ces produits doivent retrouver leur niveau de performance d’avant la pandémie de Covid-19 pour maintenir leur position sur le marché. Dans le cas contraire, la part de marché d’Apple pourrait sombrer progressivement face à la concurrence.

Un autre domaine de préoccupation pour Apple est la croissance de ses services, tels qu’iCloud, Apple Music et l’App Store. Ces services connaissent une croissance plus lente en partie à cause des quelques augmentations de tarifs qu’il y a eu ces derniers mois. Cette situation pourrait avoir un impact sur la stratégie à long terme d’Apple, qui s’est de plus en plus orientée vers les services ces dernières années.



En termes financiers, Barclays a révisé à la baisse les prévisions de bénéfices d’Apple pour les années fiscales 2024 et 2025. Les nouvelles prévisions tablent sur une croissance des bénéfices de 10% et 8% respectivement, bien en dessous des estimations antérieures d’environ 20%. Cette révision à la baisse est un indicateur clair des défis auxquels Apple pourrait faire face dans un avenir proche.



Enfin, Barclays a ajusté l’objectif de prix des actions Apple, le faisant passer de 161 $ à 160 $ par action. Bien que ce changement soit mineur, il reflète une vision légèrement moins optimiste de la performance financière future de l’entreprise. Les analystes de Barclays indiquent clairement dans le rapport que pour Apple, l’année à venir pourrait être marquée par des défis en termes d’innovation produit et de croissance financière.



Via