L'iPhone 14 Pro Max est la meilleure vente mondiale au 1er semestre 2023

Selon le Smartphone Model Market Tracker - 2Q23 d'Omdia, l'iPhone 14 Pro Max est devenu le smartphone le plus expédié au niveau mondial au cours du premier semestre de cette année. Apple a livré avec succès 26,5 millions d'unités de son grand iPhone 14 Pro Max, la variante la plus chère de la série iPhone 14 sortie en septembre 2023, vendue au détail à partir de 1 099 dollars, ou 1 469 euros en France.

Apple domine le Top 10

En deuxième position se trouve l'Apple iPhone 14 Pro, le deuxième modèle le plus cher de la gamme 14, dont le prix démarre à 999 dollars ou 1 329 euros. L'iPhone 14 a suivi en tant que troisième modèle le plus expédié, permettant à Apple d'avoir le podium pour elle toute seule.

Si l'on compare les 10 premiers modèles de cette année à la même période de l'année dernière, le modèle phare a connu une baisse de 7,2 millions d'unités par rapport à l'iPhone 13, qui était le modèle le plus vendu l'année dernière avec 33,7 millions d'unités expédiées. Toutefois, l'iPhone 14 Pro Max a connu une croissance remarquable, avec 3,5 millions d'unités expédiées de plus que son prédécesseur, ce qui lui a permis de gagner une place dans le classement. Le 14 Pro a également augmenté ses livraisons de 6,2 millions d'unités et a gagné deux places par rapport au 13 Pro. À l'inverse, les livraisons de l'iPhone 14 standard ont chuté de 17,2 millions d'unités par rapport à l'iPhone 13. Mais Apple a une meilleure marge sur ses "Pro", ce qui fait que la baisse du volume est quasiment compensée. Même avec les très grosses promotions sur l'iPhone 14 Pro.



Alors que le marché mondial des smartphones connaît une croissance négative en raison de la récession économique et du rétrécissement du marché des appareils de milieu et de bas de gamme, le secteur des smartphones haut de gamme est en hausse, soutenu par une forte demande pour les modèles haut de gamme d'Apple, comme nous l'avions vu.



Parmi les 10 premiers modèles, il y cinq téléphones Apple dont l'iPhone 13 qui est 4e et l'iPhone 11 qui est dernier, tandis que Samsung s'est adjugé les cinq autres. Le Galaxy A14 s'est notamment distingué par le volume d'expédition le plus élevé, se classant au 5e rang avec 12,4 millions d'unités. Le Galaxy S23 Ultra a conservé sa sixième place, mais a connu une légère baisse du nombre total de livraisons, qui s'élève à 9,6 millions d'unités. Les modèles A14 5G, A54 5G et A34 5G de Samsung occupent respectivement les 7e, 8e et 9e places.

Une année 2024 dans la même veine

Le cabinet Omdia prévoit une nouvelle année de baisse des livraisons mondiales de smartphones. L'effondrement du marché du milieu et du bas de gamme devrait se poursuivre au second semestre, tandis que le marché haut de gamme devrait continuer à croître avec le lancement des iPhone 15. Pour Apple, les analystes tablent sur une stagnation d'une année sur l'autre, voir une légère baisse. Les fabricants de smartphones sous Android quant à eux, qui se concentrent principalement sur les appareils de milieu et de bas de gamme, risquent de connaître un nouveau cycle de croissance négative.