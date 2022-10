Les ventes de smartphones vont continuer à baisser en 2023, mais pas pour le haut de gamme

Durant toute l'année 2022, quasiment la totalité des fabricants de smartphones ont connu des difficultés dans les ventes de leurs smartphones. Cette tendance, Maruta Manufacturing (fournisseur de composants en Chine) l'a remarquée et prévoit même que cela va continuer l'année prochaine. La seule bonne nouvelle dans cette prédiction, c'est que les modèles haut de gamme seront préservés du déclin qui se poursuivra.

Un marché va continuer à s'essouffler en 2023

Ce qui est formidable avec les smartphones, c'est que plus le temps passe et plus les fabricants arrivent à les faire durer le plus longtemps possible, c'est une bonne chose pour l'environnement, mais un peu moins pour les affaires. En effet, si certains consommateurs adorent les nouvelles technologies et renouvellent tous les ans leur smartphone, ce n'est pas le cas de certains qui peuvent parfois attendre jusqu'à 4 ans pour changer de modèle.



Ajoutons au ralentissement des renouvellements, une inflation aux États-Unis et dans presque toute l'Europe ainsi qu'une pénurie de puces qui a été intense en début d'année et qui commence à aller mieux que depuis quelques mois... On combine les trois et ça provoque (sans surprise) des ventes décevantes.



Selon le fournisseur Maruta Manufacturing, l'année 2023 risque d'être particulièrement compliquée pour les fabricants de smartphones, les ventes devraient continuer leur déclin, l'entreprise ne voit pas d'amélioration pour l'année prochaine.

Norio Nakajima a déclaré à Bloomberg :

L'élan ne reviendra pas pendant l'exercice 2022 et la situation n'est pas si positive pour le prochain mandat. La demande d'électronique grand public a chuté considérablement et les fabricants chinois ne se sentent pas bien.

Les consommateurs auraient pu être prêts à acheter de nouveaux téléphones même avec de petites mises à niveau si l'économie était en meilleure forme. Ce que je crains, c'est que les smartphones soient encore plus marchandisés et que les gens attendent encore plus longtemps avant de mettre à niveau.

La bonne nouvelle quand même, c'est que les marques comme Apple qui misent énormément sur les smartphones haut de gamme et très peu sur l'entrée et le milieu de gamme sont parmi les entreprises qui sont les mieux placés. En effet, Nakajima assure que les baisses de ventes en 2022 et qui se poursuivront en 2023 ne concernent pas les smartphones haut de gamme. Malgré l'inflation et la hausse de la période des renouvellements, les clients qui sont prêts à investir plus de 1000€ dans un nouveau smartphones continuent à le faire et ça ne devrait pas changer l'année prochaine.