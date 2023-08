Une capture d'écran confirme la date du Keynote de l'iPhone 15

La rumeur du jour confirme que le Keynote de l'iPhone 15 se tiendra dans tout juste 17 jours, le mardi 12 septembre. Rien d'officiel même si cette date revient maintenant à chaque fois. On s'approche…

C'est reparti pour un tour ! Après avoir révélé certaines informations avant-hier au sujet du câble USB-C inclus dans la boîte de l'iPhone 15, le leaker @MajinBuOfficial évoque la date du Keynote attendu pour le mois de septembre.



Selon le leaker, ce sera bien le mardi 12 septembre, la fameuse date de plus en plus évoquée ces derniers jours. Pour confirmer ses propos, il dévoile deux captures d'écran montrant le document d'invitation envoyé par Apple.

Une fois de plus, impossible de savoir si c'est une réelle information ou un simple montage pour faire le buzz, mais voilà qui a de quoi une fois de plus faire débattre les fans de la marque. À noter qu'il précise lui-même dans son tweet qu'il ne peut pas confirmer l'info à 100 %.



Durant ce Keynote, le nouvel iPhone sera comme chaque année la star de l'évènement. L'iPhone 15 devrait apporter Dynamic Island sur tous les modèles, un port USB-C, des améliorations au niveau de l'appareil photo ou encore des bordures plus fines.

According to what was reported by a source who asked me to remain anonymous, the Apple event will be held on September 12th. I can't be 100% sure of this information, but here are the screenshots.



NPI = New Product Launch pic.twitter.com/7Wheb3Dra0