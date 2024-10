Voici à quel point l'iPhone est important pour les femmes américaines

Depuis le début de l'iPhone en 2007, Apple a toujours su se différencier et apparaître comme une marque premium. Alors que, d'année en année, les adolescents américains ne jurent que par l'iPhone, notamment pour l'histoire des bulles bleues d'iMessage, les jeunes femmes ne sont pas en reste. Un TikToker a réalisé un micro-trottoir qui risque de vous surprendre, pour ne pas dire plus.

Le compte @MoneyMindz_ sur TikTok a posé la question suivante à une dizaine de jeunes américaines :

Il s'agit de réviser la note d'un homme qui serait physiquement très attirant pour la personne sondée, en tenant compte du fait qu'il ne possède pas d'iPhone. Vous remarquerez qu'on ne parle pas d'un modèle précis, comme le nouvel iPhone 15 Pro, mais bien simplement de téléphone Apple et d'Android.

Les réponses sont toutes unanimes, avec une sérieuse dégradation de la note. Si certaines, sans concession, vont jusqu'à abaisser le score à 0 à cause de ce "détail", d'autres ont des réponses (légèrement) plus étayées.



L'une ne veut absolument pas utiliser d'applications tierces comme WhatsApp (ndlr : pour rester sur iMessage), une autre pense immédiatement aux photos Instagram qui seront, d'après elle, de moindre qualité. C'est assez étrange de penser à cela en premier. Il est également fait deux fois mention de la question pécuniaire de l'homme en question. En somme, s'il a un Android, c'est qu'il est pauvre.



Ce micro-trottoir n'est pas une étude à grande échelle, mais il montre que les stéréotypes sur les jeunes américaines ont la vie dure, avec des femmes superficielles et matérialistes. Il y a fort à parier que l'inverse est également vrai, mais le TikToker n'a pas (encore) mené l'enquête auprès des jeunes hommes.



Rappelons d'ailleurs qu'une partie de ces griefs pourraient disparaître avec l'arrivée du RCS en 2024 sur iPhone, bien qu'Apple ait prévu de conserver les bulles bleues pour ses clients.



Voici la vidéo en question :

This TikToker asked women: if a guy is a 10/10, but he has an Android, what would his new rating be? 🤦‍♂️



iPhone is a status symbol. pic.twitter.com/bMChO9AjCp