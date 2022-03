Comme Apple, Microsoft arrête ses ventes en Russie !

Il y a quelques jours, Apple annonçait que suite au conflit déclenché par Vladimir Poutine contre l'Ukraine, il n'était plus question de commercialiser des produits Apple en Russie. La firme de Cupertino a également stoppé toutes les expéditions vers la Russie, ce qui provoquera rapidement des ruptures de stock chez les revendeurs. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que Microsoft suit le même chemin !

Les produits Microsoft, c'est terminé en Russie

Après Apple et Google, c'est maintenant Microsoft qui abandonne la Russie, l'entreprise américaine ne veut plus avoir de lien avec le pays et annonce rejoindre les sanctions américaines qui consistent à impacter l'économie Russe.

L'arrêt de l'activité de Microsoft concerne les nouvelles ventes de produits et des services, il n'est plus possible d'acheter de tablettes Surface, des consoles Xbox, de souscrire au Xbox Game Pass, d’acquérir des logiciels Microsoft payants… Un coup dur pour les entreprises qui comptent énormément sur les outils fournis par Microsoft.



Toutefois, la firme de Redmond ne coupe pas l'accès à ses services, les serveurs seront toujours disponibles que ça soit pour les logiciels professionnels, pour les téléchargements d'applications sur Windows, pour les visioconférences ou encore les jeux en ligne. Les Russes pourront continuer à utiliser les services Microsoft normalement.

Dans son article de blog, Microsoft dévoile avoir constamment agi contre le positionnement russe depuis le début de la guerre.

L'entreprise révèle avoir apporté son soutien contre les cyberattaques qui ont frappé l'Ukraine ces derniers jours :

Depuis le début de la guerre, nous avons agi contre le positionnement russe, les mesures destructrices ou perturbatrices contre plus de 20 organisations ukrainiennes du gouvernement, de l'informatique et du secteur financier. Nous avons également agi contre les cyberattaques visant plusieurs sites civils supplémentaires. Nous avons fait part publiquement de nos préoccupations quant au fait que ces attaques contre des civils violent la Convention de Genève. Nous continuons également à mobiliser nos ressources pour aider la population ukrainienne. Nos équipes de Microsoft Philanthropies et des Affaires des Nations Unies travaillent en étroite collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de multiples agences des Nations Unies pour aider les réfugiés en fournissant un soutien technologique et financier à des ONG clés et, si nécessaire, nous défendons ces groupes contre les cyberattaques en cours.

Microsoft explique également être en contact permanent avec ses équipes localisées en Ukraine, le siège américain apporte du soutien sous différentes formes. Microsoft aide aussi ses salariés qui ont choisi de fuir vers les pays frontaliers comme la Pologne ou la Slovaquie.



La firme de Redmond termine son communiqué en appelant à la paix, au respect de la souveraineté de l'Ukraine et à la protection de son peuple. Comme toutes les autres entreprises, Microsoft est profondément choquée des récentes décisions de Vladimir Poutine.