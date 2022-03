Les dates de livraison s'envolent déjà pour le Mac Studio et le Studio Display

Il y a 56 min (Màj il y a 38 min)

Mac

Alexandre Godard

Nous sommes habitués maintenant. Avec la pénurie mondiale, les délais de livraison pour les nouveaux produits présentés lors d'un Keynote d'Apple s'allongent seulement quelques heures après leur mise en ligne sur l'App Store. Certaines configurations ont déjà un mois de retard.

Une livraison qui prend du retard pour les nouveaux Mac Studio et Studio Display

Lors de son Keynote Peek Performance d'hier soir, Apple a présenté le Mac Studio et le Studio Display. Deux nouveaux produits qui devraient partir comme des petits pains et c'est justement ce que nous confirme l'App Store en ligne avec des délais de livraison déjà allongés.



En ce qui concerne le Mac Studio, la version M1 Max est pour le moment toujours livrable à la date de sortie, soit le 18 mars prochain. En revanche, pour ce qui est de la configuration avec la toute nouvelle puce M1 Ultra, la date de livraison annonce que ce ne sera pas avant la fenêtre du 14-25 avril. Une date qui pourrait être encore plus éloignée dans les jours à venir.

Du côté du Studio Display, même problème. Prévue initialement pour le 18 mars, la version initiale avec le verre standard et le support à inclinaison réglable prévoit une réception du produit entre le 31 mars et le 7 avril. Si vous optez pour la version à 2209 € avec le support à inclinaison et hauteur réglables, le délai augmente considérablement et estime la livraison entre le 14 et le 25 avril.



Inutile de vous faire un dessin, avec les problèmes actuels et la pénurie de composants qui dure maintenant depuis de nombreux mois, la fabrication de ce genre de produit n'est pas au meilleur de sa forme. Une fois de plus, nous vous conseillons de ne pas trop traîner pour passer commande. Prenez tout de même votre temps pour choisir la configuration idéale selon vos besoins sur le site d'Apple.