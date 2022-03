Studio Display : une compatibilité avec l'iPad Air 5ème génération, mais pas avec la 4ème

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Mac

Guillaume Gabriel

1



Hier soir, Apple a organisé un nouvel évènement qui a tenu toutes ses promesses, notamment grâce à l'arrivée du Mac Studio. Ce dernier n'est autre que le parfait juste milieu entre le Mac mini et le Mac Pro, offrant des performances impressionnantes pour un prix moins salé.

Et le petit nouveau n'est pas venu seul, puisque ce dernier été accompagné du Studio Display, un écran externe de 27 pouces qu'il est possible d'acheter pour suppléer les appareils compatibles. Au lendemain de cette annonce, on apprend notamment que le moniteur sera compatible avec l'iPad Air de cinquième génération, mais pas avec la quatrième. On vous explique pourquoi !

Le Studio Display ne sera pas compatible avec l'iPad Air de 4ème génération

Une chose est sûre, le Studio Display sera compatible avec un grand nombre d'ordinateurs Mac, depuis le MacBook Pro de 2016. Il pourra également afficher le contenu de certains appareils dotés d'un port USB-C, dont les iPad.



Malgré cela, il faudra rayer l'iPad Air de la génération précédente, ainsi que le dernier iPad Mini. Alors oui, ces deux tablettes embarquent un port USB-C, mais ils sont limités à l'USB 3.1 Gen 1, qui est l'équivalent d'une connexion à 5 Gbps.



Le nouvel iPad Air 5, lui, prend en charge l'USB 3.1 Gen 2, qui offre une connexion de 10 Gbps, rendant possible l'utilisation de Studio Display à pleine résolution. C’est l’une des grandes différences avec son prédécesseur, tout comme la puce M1 et le modem 5G.