L'USB-C des iPhone 15 se dévoile dans une nouvelle fuite (avec une puce mystère)

Ce n'est plus un secret pour personne, la totalité de la gamme iPhone 15 procèdera à l'abandon définitif de la connectique Lightning pour l'USB-C. En réalité, Apple n'a pas vraiment le choix, car l'entreprise doit se soumettre à une nouvelle loi européenne qui exige l'intégration d'un port unique sur l'ensemble des appareils électroniques commercialisés dans l'Union européenne. Cette transition Lightning vers USB-C se reflète une fois de plus dans une nouvelle rumeur propulsée par un célèbre leaker.

L'USB-C des iPhone 15 en image

Dans les produits Apple, l'USB-C est loin d'être quelque chose de nouveau, depuis plusieurs années, les MacBook possèdent plusieurs ports USB-C tout comme les iPad Pro qui ont aussi cette connectique. Toutefois, certains produits comme les iPhone ou encore les AirPods n'ont jamais connu ce passage du Lightning à l'USB-C. Si on imagine que tôt ou tard cette modification majeure de connectique allait avoir lieu, cela va se passer de force en 2024 grâce à une nouvelle loi promulguée par la Commission européenne. Celle-ci souhaite un port unique sur tous les smartphones pour réduire les déchets électroniques qui sont fréquents lors d'une migration Android vers iOS ou l'inverse.



Ces derniers mois, tous les leakers, analystes et journalistes se sont mis d'accord pour dire la même chose : l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max auront tous un port USB-C à la place du traditionnel port Lightning.

Dans une nouvelle fuite sur Twitter, le leaker Majin Bu révèle plusieurs images grâce à quelques complices qui travaillent sur les chaines d'approvisionnements d'Apple. Le leaker explique que ce que vous voyez ci-dessus est le port USB-C qui sera disponible dans la partie inférieure de l'iPhone 15 Plus. Bien sûr, les autres iPhone 15 devraient également bénéficier du même port USB-C, celui-ci va se démocratiser sur toute la gamme.

Une puce mystère

Autre révélation intéressante, celle d'une puce 3LD3 :

Vous pouvez voir la puce emballée sur la série iPhone 15. Le modèle est 3LD3. Comme il s'agit d'une puce conçue par l'entreprise elle-même, le modèle ne permet pas de juger de sa fonction. Si l'on en juge par le même type de puces en plastique emballées dans le passé, il pourrait s'agir d'un paramètre de cryptage de transmission.

Décodons ce message, le terme "puce emballée sur la série iPhone 15" signifie évidemment que cette puce sera intégrée avec les autres composants internes dans les nouveaux iPhone. À quoi elle servira ? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Le terme 3LD3 représente la référence ou le nom de la puce, les fabricants de composants électroniques donnent souvent des noms de modèles à leurs produits pour les identifier de manière unique.



Quand Majin Bu explique "si l'on en juge par le même type de puces en plastique emballées dans le passé, il pourrait s'agir d'un paramètre de cryptage de transmission", le leaker sous-entend que cette puce mystère pourrait être liée à la cryptographie ou à la sécurisation des transmissions. En d'autres termes, cette puce pourrait jouer un rôle clé dans la sécurisation des données envoyées et reçues par l'iPhone.



