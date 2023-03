La fuite de la carte de l'iPhone 15 avec la puce A17 est un fake

À six mois de la présentation par Apple de sa gamme de smartphones iPhone 15, une fuite concernant le processeur A17 commence à faire le tour de Twitter, mais, visiblement, il s'agit d'un faux réalisé plutôt rapidement sur la base de la puce A16 de l'an dernier.



Les fuites sont légions avant les sorties de produits Apple, c'est d'ailleurs ce qui fait en grande partie l'intérêt de sites comme le nôtre. Dans de nombreux cas, elles sont raisonnablement fondées ou accompagnées de preuves qui les rendent raisonnables à croire. Mais il y a évidemment un lot d'erreurs et de fakes.

Un montage bâclé

C'est le cas de la nouvelle fuite qui concerne la future puce A17 que l'on trouvera sur les iPhone 15 Pro. L'image montre la carte-mère supposée, avec le badge A17 dessus.

Le compte Twitter "@lipilipsi", qui s'identifie sous le nom "fix Apple" et se décrit comme un ingénieur de l'iPhone chez Apple (et Huawei, bizarre), présente toutes les caractéristiques d'une personne travaillant dans l'électronique et la réparation. Il s'est également assuré une audience décente, avec plus de 2 800 followers en mars 2023.



Le problème, c'est que le contenu fourni par ce compte n'est pas très sérieux et provient d'autres sources ou carrément de montages.

iPhone 15 pro PCB board look look like iPhone 14 pro same nand chip ic with A17 CPU pic.twitter.com/RQfgI0kt0R — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) March 13, 2023

Cette "fuite" n'est rien d'autre qu'une photo d'iFixit sur laquelle il a placé le nom "A17" à la puce de "A16". C'est ce qu'a remarqué un autre utilisateur en réponse au tweet initial. Et en comparant les deux images, il n'y a pas photo. C'est bien la carte-mère de l'iPhone 14 Pro Max publiée par iFixit. Tout est identique, même l'ombre.



Bien qu'Apple réutilise chaque année une grande partie des composants dans ses produits, elle n'a pas tendance à utiliser des cartes identiques. Elle réagence la position des différents éléments, modifie les tailles, etc.



En parcourant le compte Twitter en question, on remarque qu'il reprend des fuites un peu partout, en se les attribuant. Comme la dernière publication de Macotakara sur les maquettes d'iPhone 15.



Mais l'important reste qu'Apple va proposer une nouvelle puce A17 en septembre prochain, très probablement gravée en 3 nm (pour la première fois), ce qui assurera des modifications importantes de la carte-mère autour. C'est pratiquement garanti.



Rappelons que, quand bien même certains se trompent légitimement en publiant des rumeurs et des fuites les mois précédents la sortie de nouveautés Apple, il n'est pas exclu qu'ils aient eu raison à l'instant "t". Apple travaille pendant des mois voire des années sur chaque produit, et elle modifie parfois ces derniers de manière importante peu de temps avant leur présentation. Elle va même jusqu'à annuler certains appareils, comme le regretté AirPower.