Les premiers Mac avec la puce M3 devraient sortir dès octobre 2023

Après une fin d’année 2022 sans lancement de nouveaux Mac, Apple ne compte pas rater le coche une seconde fois. Pour ce dernier trimestre de 2023, la firme de Cupertino devrait sortir de nouveaux modèles de Mac qui intègreront pour la première fois une puce M3 !

Un gain de performance qui va être incroyable

Selon le journaliste Mark Gurman, Apple se prépare à lancer ses premiers Mac équipés de la puce M3 en octobre 2023, le calendrier serait déjà bouclé en interne. Ces informations ne sont pas encore officielles, mais il est évident que la firme de Cupertino travaille activement sur le futur de ses Mac.

Après que le géant Californien aura dévoilé les iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9 et Ultra lors de son Apple Event de septembre, Apple planifiera un autre lancement majeur en octobre. Les modèles de Mac attendus pour ce lancement comprennent un nouvel :

iMac M3

MacBook Air M3 de 13 pouces

MacBook Pro M3.

La puce M3 devrait conserver un nombre de cœurs similaire à celui de la puce M2, tout en améliorant ses performances et son efficacité grâce à un processus de fabrication de silicium à 3 nanomètres. Les observateurs de l'industrie s'attendent à ce que l'arrivée du Mac M3 survienne peu de temps après la fin du cycle M2, ce qui pourrait être dû à des retards dans la production de la gamme M2. Même si le MacBook Air M3 sera probablement prêt pour un lancement en octobre, des rumeurs suggèrent que les mises à jour M3 pour le MacBook Pro et le Mac Studio pourraient prendre un peu plus de temps.

Des nouveautés aussi du côté des iPad

En plus des mises à jour du Mac, Apple planifie également des améliorations pour sa gamme d’iPad. Des modèles d'iPad Pro dotés d'écrans OLED sont attendus pour 2024 et un modèle d'iPad Air équipé d'une puce mise à jour pourrait être prêt dès cet automne, étant donné que l'iPad Air actuel fonctionne toujours avec une puce M1.

Pour conclure son rapport, Mark Gurman prévoit également l'arrivée d'un nouvel iMac de 30 pouces en 2024. Une rumeur déjà mentionné par des analystes et visiblement, c’est le même son de cloche chez les sources que possède Gurman !