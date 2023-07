Nouvelle confirmation pour les Mac avec puce M3 dès 2023

Une puce M3 gravée en 3 nanomètres, une première mondiale étant donné que les Mac les plus récents fonctionnent à l'aide d'une déclinaison de la puce M2 gravée en 5 nm. Précisons qu'Apple n'a encore rien dit à ce sujet, restons prudents. La puce A17 Bionic qui sera implantée dans l'iPhone 15 Pro (uniquement) devrait aussi être gravée en 3 nm, tout comme le prochain iPad Pro annoncé par les rumeurs pour une sortie sur le premier semestre 2024. Réponse dans les mois à venir.

Sans surprise, Apple va présenter une nouvelle gamme d'iPhone en septembre prochain. Cependant, il se pourrait que de nouveaux Mac soient également dans le programme de la fin d'année 2023. Selon un rapport de DigiTimes , les fournisseurs d'Apple se préparent en coulisses et s'apprêtent à connaître une croissance des ventes de composants sur le troisième trimestre en cours. Une information qui confirme la récente déclaration de Mark Gurman dans laquelle il indiquait que les premiers Mac équipés d'une puce M3 seraient lancés à partir du mois d'octobre.

