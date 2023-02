Un film de 30 minutes tourné uniquement à l'iPhone 14 Pro

Nouvel épisode de la série Shot on iPhone disponible sur la chaîne YouTube d'Apple. Un court métrage d'une trentaine de minutes qui a pour objectif de montrer les capacités du smartphone à la pomme croquée lorsqu'il s'agit de prendre des photos et des vidéos. Au premier coup d'œil, c'est assez bluffant.

Shot on iPhone 14 Pro

Une nouvelle vidéo vient d'être publiée sur la chaîne YouTube officielle d'Apple et il ne s'agit pas d'un simple tutoriel. Baptisée Shot on iPhone 14 Pro | Fursat - A Vishal: Bhardwaj film, cette vidéo est en réalité un film (court métrage) d'une durée de trente minutes.



Sa particularité, elle est entièrement réalisée à l'iPhone 14 Pro. Une belle manière pour Apple de mettre en avant les compétences de son smartphone le plus puissant. Shot on iPhone est une série bien connue sur la chaîne de la marque.



Synopsis du film Fursat, réalisé par Vishal Bhardwaj :

L'histoire magique d'un homme tellement obsédé par le contrôle de l'avenir qu'il risque de perdre ce qu'il détient de plus précieux dans le présent

Producteur, réalisateur, scénariste ou encore compositeur. Vishal Bhardwaj possède bien des talents et c'est pour cela qu'Apple lui a fait confiance dans ce projet. Il a également remporté plusieurs Awards pour d'autres films.