Une version uniquement eSIM pour l'iPhone 14 ?

L'ère de la carte SIM physique vit ses dernières années. Avec l'adoption de la technologie eSIM par les constructeurs, et donc, les clients, les opérateurs se préparent à un avenir sans puce. Alors qu'Apple propose l'eSIM depuis l'iPhone XR / XS, que l'iPhone 13 peut gérer deux eSIM et que même l'iPhone SE 2022 en est doté, l'iPhone 14 pourrait franchir un nouveau palier.

Une variante eSIM "only" ?

Un nouveau rapport du Wall Street Journal montre que la technologie eSIM est devenue populaire en Europe et en Asie, où les consommateurs ont tendance à passer d'un plan prépayé à un autre sans changer de puce. Même aux États-Unis, où les gens restent généralement fidèles à un seul opérateur, les trois principaux fournisseurs se préparent également à cet avenir sans carte. D'ailleurs, Apple ne propose plus d'iPhone avec abonnement depuis l'an passé au pays de l'Oncle Sam. Jeff Howard, vice-président des appareils et accessoires mobiles chez AT&T, a déclaré :

C'est une évolution naturelle. Cela va permettre d'améliorer l'expérience sur le long terme.

Voilà qui nous ramène à une phrase de l'analyste de chez GlobalData, Emma Mohr-McClune :

Un iPhone uniquement eSIM a toujours été une question de 'quand', pas de 'si' - mais, jusqu'à présent, on n'a pas suffisamment réfléchi au 'comment'.

Bien qu'Apple n'ait pas l'air d'adopter une telle approche avec l'iPhone 14 en se débarrassant de la carte SIM physique et en misant uniquement sur la technologie eSIM, ce modèle pourrait être celui qui commence à apporter uniquement l'option eSIM. Pour elle, le constructeur américain pourrait lancer une variante uniquement eSIM de son nouveau téléphone 2022 - en conservant le modèle à double emplacement eSIM plus SIM physique pour le marché de masse.



D'ailleurs, le Wall Street Journal précise qu'il y a également des raisons de sécurité pour lesquelles un avenir exclusivement eSIM est la voie à suivre.

Si un problème est détecté, vous pouvez soudainement envoyer une mise à jour de sécurité à des millions de personnes dans le monde. Vous ne pouvez pas faire cela avec des cartes SIM physiques.

Un port USB-C en sus ?

Alors qu'Apple prépare cette année un iPhone 14 Pro remanié avec un nouveau design sans encoche, la pression récente de l'Union européenne veut rendre obligatoire l'utilisation de l'USB-C sur l'iPhone, le bloc ayant conclu un accord sur un port de charge commun.



Alors que les analystes ont déjà prédit qu'Apple visait un iPhone 15 USB-C dès 2023, cela pourrait également signifier que l'entreprise cherche une fonctionnalité sans port avec uniquement la recharge MagSafe.



En supprimant la prise Lightning et le tiroir SIM, Apple pourrait proposer un iPhone sans aucun "trou", le rendant complètement étanche. Un avenir totalement sans fil et plausible, non ?