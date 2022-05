USB-C : les AirPods et les accessoires disponibles en même temps que l'iPhone 15 selon Kuo

La semaine dernière, nous apprenions avec surprise qu'Apple avait planifié l'abandon de la norme Lightning pour passer à l'USB-C. Nos confrères de Bloomberg, ainsi que Ming-Chi Kuo, affirment que ce changement s'opèrera en même temps que l'arrivée de l'iPhone 15.

Dans un nouveau tweet aujourd'hui, l'analyste nous apprend que les accessoires seront compatibles en même temps que le prochain smartphone à la Pomme, dont les futurs AirPods.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr