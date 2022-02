Apple publie la bêta 2 d'iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 et tvOS 15.4

Hier à 19:10 (Màj hier à 21:16)

iOS iPadOS

Julien Russo

Après la publication de la première bêta d'iOS 15.4, iPadOS 15.4, watchOS 8.5 et tvOS 15.4, Apple poursuit ce soir son programme de bêta pour les futures mises à jour logicielles qui arriveront bientôt pour tous les utilisateurs. Comme d'habitude, les nouvelles versions sont disponibles pour les développeurs exclusivement.

Développeurs, à vos téléchargements pour iOS 15.4

bêta 2 !

Les développeurs enregistrés peuvent dès maintenant télécharger les deuxièmes bêtas de la prochaine grosse évolution d'iOS 15, d'iPadOS 15, de watchOS 8 et de tvOS 15. Les nouvelles versions peuvent être installées que sur les appareils éligibles.

Pour télécharger la seconde bêta iOS 15.4 et iPadOS 15.4, les développeurs peuvent se rendre dans les réglages de leur iPhone et iPad dans "Général" puis "Mise à jour logicielle".

La bêta est aussi disponible à partir du Centre des développeurs Apple.



Si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela peut prendre quelques minutes à être déployé pour tous les développeurs enregistrés. Nous ne savons pas encore ce qu'apporte la nouvelle bêta, mais nous vous tiendrons au courant.



Pour rappel, iOS 15 offre de nombreuses nouveautés comme le Live Test qui permet de copier du texte à partir de l'appareil photo, une meilleure organisation des notifications quand elles se cumulent (comme le matin au réveil), l'ouverture de FaceTime aux PC et smartphones sous Android...



Vous pouvez retrouver les 250 nouveautés sur iOS 15 que l’on a soigneusement détaillées.

Nouveautés iOS 15.4 / iPadOS 15.4 bêta 2

La fonction Tap to Pay a été activée

Apple a ajouté la possibilité de scanner sa carte d’identité et son permis dans Wallet aux USA

watchOS 8.5 et tvOS 15.4

En ce qui concerne watchOS 8.5, les développeurs peuvent également retrouver la nouvelle version dans l'application Watch sur leur iPhone. Pour rappel, l'installation se fait uniquement avec 50% de batterie minimum et avec l'Apple Watch relié à son chargeur.

Pour tvOS 15.4, tout se trouve dans les réglages à la rubrique "Système".

Nouveautés tvOS 15.4

Prise en charge du réseau Wi-Fi captif sur tvOS, cela vous permet d'utiliser votre iPhone ou iPad pour connecter votre Apple TV à des réseaux qui nécessitent des étapes de d'authentification supplémentaires, comme dans les hôtels.

(L'article est mis à jour en temps réel en fonction de l'arrivée des informations autour des nouveautés)