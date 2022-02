iOS 15.4 indique qu'il faut regarder Face ID pour déverrouiller avec un masque

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

iOS

Alban Martin

L'une des plus grandes nouveautés d'iOS 15.4 est la possibilité de configurer et d'utiliser Face ID tout en portant un masque, ce qui n'était auparavant possible que si vous étiez un utilisateur d'Apple Watch.

Une indication pour mieux utiliser Face ID avec un masque

Comme la nouvelle option de reconnaissance faciale avec un masque repose sur des détails précis de la zone des yeux, iOS 15.4 bêta 2 indique plus clairement aux utilisateurs qu'il faut regarder l'appareil pour le déverrouiller. Dans certains cas, les utilisateurs verront le message "Regarder pour déverrouiller" sur l'écran de verrouillage.

Ce message apparaîtra si vous tenez votre iPhone plus bas que le niveau des yeux, car l'iPhone a besoin d'un contact visuel pour que la fonction de déverrouillage avec masque fonctionne. C'est certainement une question de sécurité, car Apple a revu son algorithme afin d'assurer une expérience aussi sûre que possible. D'ailleurs, la firme a estimé qu'il fallait un iPhone 12 minimum pour profiter de cette nouveauté.



