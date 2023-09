L'iPhone 15 devrait bien se vendre en Chine malgré les récentes rumeurs

L'iPhone fait des siennes en Chine ces dernières heures. Visiblement banni des lieux liés au gouvernement chinois, il fait l'objet de nombreuses rumeurs sur le web qui sont pour la plupart infondées.

iPhone x Chine

Il y a deux jours, le WSJ a indiqué que le gouvernement chinois avait interdit l'iPhone dans ses agences gouvernementales. Interdiction pour les employés d'utiliser ou même d'apporter un iPhone sur son lieu de travail.



Une annonce qui a fait l'effet d'une bombe et qui a bien évidemment créé beaucoup de débats sur internet. Pire encore, de fausses rumeurs sont apparues sur la toile. En tête de liste, on retrouve la possibilité pour China Mobile, plus grand opérateur du pays, de carrément boycotter la sortie de l'iPhone 15 prévue dans quelques jours.



Une fausse rumeur, immédiatement démentie par l'opérateur qui n'est pourtant pas du genre à communiquer facilement. Également, certains ont affirmé que cette interdiction pourrait prochainement s'étendre à toutes les entreprises du pays. Là encore, cela semble davantage des paroles en l'air qu'autre chose.



Enfin, d'autres pensent que cette nouvelle "loi" pourrait impacter les ventes d'iPhone. Une fois de plus, c'est un point de vue et non une information concrète, surtout que plusieurs analystes ont déjà démontré que cela pourrait avoir un impact quasi insignifiant.

Et pour AAPL ?

Même si Apple et le gouvernement chinois ne se sont pas exprimés sur ce sujet, cette mauvaise nouvelle a eu un impact négatif direct sur le cours d'Apple en bourse. Une jolie petite chute d'environ 7 %.



Cependant, la célèbre banque d'investissements JP Morgan pense que ce n'est qu'un mauvais passage qui sera vite oublié. Elle maintient son objectif futur d'une action à 230 $ même s'il est vrai qu'il était récemment à 235 $.



La société pense que l'iPhone 15 n'apportera pas assez de nouveautés pour faire craquer un maximum de clients. Sans oublier les nombreux rapports qui expliquent depuis plusieurs mois que les volumes de production d'iPhone 15 seraient plus faibles que prévu.



Pas d'inquiétude, l'iPhone 15 devrait bien évidemment très bien se vendre comme ses prédécesseurs et permettre à Apple de continuer à tutoyer les sommets des marchés financiers. Dépasser définitivement le seuil symbolique des 3 000 milliards de capitalisions boursière est la première étape.