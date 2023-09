La Chine interdit aux fonctionnaires d'utiliser des iPhone au travail

C'est un signal fort que vient d'envoyer le gouvernement chinois. D'après le Wall Street Journal, l'iPhone d'Apple et d'autres appareils technologiques étrangers ont été interdits d'utilisation dans les agences gouvernementales chinoises. Les employés ne sont plus autorisés à utiliser ces appareils pour le travail, ni même à les apporter dans les locaux du bureau. Une réponse au bannissement américain de Huawei puis de TikTok.

Un coup dur pour Apple ?

Cette "nouveauté" n'est en réalité qu'une extension significative d'une politique de longue date de Pékin, qui vise à réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères dans un contexte de menaces étrangères en matière de cybersécurité.



L'iPhone d'Apple détient une part majoritaire des ventes de smartphones haut de gamme en Chine, en partie parce que son rival Huawei a eu du mal à développer des combinés 5G compétitifs à la suite des sanctions américaines qui l'ont privé des modems Qualcomm, des applications Google et autres.

L'imposition d'une telle interdiction sur l'utilisation des appareils Apple au sein du gouvernement n'est pas spécialement très significative pour les ventes, en revanche cette initiative pourrait avoir un impact sur l'attrait de la marque de l'entreprise en Chine. Apple pourrait être vu comme un espion par une partie de la population. Cela va d'ailleurs à l'encontre du marketing d'Apple qui présente l'iPhone comme une plateforme privilégiant la protection de la vie privée. De manière quelque peu ironique, les critiques soutiennent qu'Apple affaiblit la sécurité de l'iPhone en Chine afin de se conformer aux lois locales. Par exemple, les données iCloud des citoyens chinois sont stockées dans des centres de données situés géographiquement en Chine, ce qui facilite potentiellement leur interception par l'État. Apple affirme toutefois qu'elle est la seule à détenir les clés de décryptage de ces informations.

Des relations compliquées

D'une manière générale, les relations internationales avec la Chine restent tendues. Les États-Unis ont imposé diverses sanctions au pays, telles que la restriction des exportations de semi-conducteurs avancés dans le but de limiter la puissance militaire de la Chine. Parallèlement, la Chine mène une campagne visant à réduire autant que possible sa dépendance à l'égard de la technologie américaine, dans le but de développer une chaîne d'approvisionnement nationale totalement indépendante.



Dans ce contexte, Apple a accéléré le déplacement d'une partie de sa production vers l'Inde et le Vietnam. L'iPhone 15 sera par exemple produit directement en Chine et en Inde, une première dans l'histoire. Auparavant, l'Inde intervenait plus tard, souvent quelques mois après la Chine. Nous surveillerons de près les ventes des iPhone 15 et iPhone 15 Pro dans l'Empire Céleste.