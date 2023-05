Apple interdit à ses employés d'utiliser ChatGPT au travail

L'IA est véritablement une nouvelle étape technologique, et Apple est à la traîne avec Siri. Lors d'un récent appel avec des investisseurs, Tim Cook a loué le potentiel de l'IA générative . Cependant, Cook a également déclaré qu'il y a des "problèmes à régler" en raison de la façon dont la technologie fonctionne actuellement, ce qui est évident. Le projet interne "Bobcat" est censé apporté la capacité du langage naturel génératif à Siri, mais aucune date de sortie n'a été exprimée. Espérons qu' iOS 17 nous surprenne à ce niveau.

ChatGPT , qui est également soutenu par Microsoft, envoie des données aux développeurs du service afin qu'ils puissent continuer à améliorer les modèles d'intelligence artificielle. Problème, un bogue survenu en mars a permis aux utilisateurs de voir l'historique des conversations d'autres utilisateurs de ChatGPT. Après cet incident, ChatGPT a ajouté une option permettant aux utilisateurs de désactiver leur historique de chat et de ne pas contribuer à l'entraînement du modèle d'intelligence artificielle. Mais bien sûr, si les ingénieurs d'Apple utilisent ces plateformes, il n'y a aucun moyen de s'assurer que les codes qu'ils entrent dedans ne finiront pas par être divulgués à quelqu'un d'autre - ou même utilisés par les développeurs de ces applications. Il en va de même pour d'autres informations confidentielles, puisque les employés peuvent utiliser ChatGPT pour rédiger des courriels, par exemple. Mais Apple n'est pas la seule entreprise à interdire ChatGPT et d'autres IA génératives à ses employés. Samsung, Amazon, JPMorgan Chase ou encore Verizon ont publié des notes en ce sens. Le rapport du WSJ mentionne qu'Apple travaille également sur son propre modèle d'IA, ce qui était rapporté par une rumeur récente.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.