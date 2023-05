Tim Cook : le potentiel de l'IA est "très intéressant"

Depuis l'apparition de ChatGPT, on a l'impression que la boîte de Pandore a été ouverte et qu'il n'y a aujourd'hui plus aucune limite sur l'intelligence artificielle. En 2023, on peut obtenir une fausse image créée par une IA, réaliser un faux discours verbal avec la voix d'une personnalité, développer une application iOS avec un chatbot qui répond à nos demandes... Si l'accélération du progrès peut effrayer certains, pour d'autres, comme Tim Cook, cela suscite un vif intérêt.

Tim Cook parle de l'intelligence artificielle

Après chaque résultats financiers, Tim Cook passe du temps avec les investisseurs d'Apple au téléphone pour partager son point de vue et ses ambitions concernant le futur de l'entreprise. L'un des sujets qui a été abordé au téléphone, c'est l'intelligence artificielle, celle-ci explose littéralement en 2023 avec l'arrivée de nouveaux acteurs très populaires comme ChatGPT, Midjourney...



Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont capables de réaliser des choses que seul l'humain pouvait faire il y a encore quelques années. Cette évolution, Tim Cook la voit et semble être fasciné par ce qu'elle apporte dans le quotidien des gens à travers le monde.

Dans l'entretien téléphonique, le CEO d'Apple a considéré l'intelligence artificielle comme étant "très intéressante", mais il a aussi reconnu que dans certaines situations, l'IA peut générer des problèmes qui doivent être réglés avec la technologie.

Apple et l'intelligence artificielle

Depuis qu'on utilise quotidiennement ChatGPT, on est nombreux à se dire que ce que propose Apple avec Siri, Google avec Google Assistant et Amazon avec Alexa, c'est à des milliards d'années de ce qu'on a aujourd'hui avec OpenAI !

Tim Cook a tenu à rassurer les investisseurs, le CEO a affirmé que l'intelligence artificielle est prise très au sérieux chez Apple, des projets sont en cours afin d'intégrer de futures IA de manière stratégique sur les produits Apple.



Au passage, Tim Cook a aussi rappelé qu'Apple a fait de grandes avancées dans le domaine, mais pas de la même manière qu'OpenAI avec ChatGPT. Depuis quelques années, on retrouve pas mal d'IA dans l'Apple Watch et l'iPhone, Cook a mentionné la détection des accidents, la détection des chutes ou encore l'ECG sur l'Apple Watch. Bien sûr, ces trois fonctionnalités se servent des composants internes des appareils, mais elles sont boostées à l'intelligence artificielle afin d'analyser et de comprendre pour éviter de lancer une fausse alerte.



Améliorer la santé et obtenir plus facilement de l'aide lors des accidents, c'est bien. Mais avoir un assistant vocal tout aussi performant que ChatGPT sur l'iPhone, c'est également l'un des souhaits des clients Apple. On espère que Tim Cook en a conscience !