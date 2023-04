Des anciens critiquent les efforts d'Apple en matière d'IA et de Siri

Nous l'avions appris il y a quelques temps, Siri et l'utilisation de l'intelligence artificielle en général par Apple sont largement freinés par des dysfonctionnements organisationnels. C'est ce que viennent de confirmer trois douzaines d'anciens employés d'Apple qui ont parlé à nos confrères de The Information.



Le rapport explique que les anciens employés d'Apple qui ont travaillé dans les groupes d'IA et d'apprentissage automatique de l'entreprise estiment que le manque d'ambition et les dysfonctionnements organisationnels ont freiné les efforts en matière d'IA. L'assistant virtuel est apparemment "largement tourné en dérision" au sein d'Apple pour son manque de fonctionnalité et son amélioration minimale au fil du temps.

Siri souffre de son historique

En 2018, l'équipe travaillant sur Siri avait apparemment "dévolu dans un désordre, conduit par des batailles de territoire mesquines entre les dirigeants principaux et des arguments houleux sur la direction de l'assistant". Les dirigeants de l'entité dédiée à l'assistant virtuel ne voulaient pas investir dans la construction d'outils pour analyser l'utilisation de Siri, et les ingénieurs ne savaient même pas certains détails élémentaires tels que le nombre de personnes qui utilisaient l'assistant virtuel et la fréquence à laquelle elles le faisaient.



De nombreux employés d'Apple faisant partie de ces équipes auraient quitté l'entreprise parce qu'elle était trop lente à prendre des décisions ou trop conservatrice dans son approche des nouvelles technologies d'IA, y compris les modèles à langage étendu. Ceci bien avant l'avènement de ChatGPT. Les dirigeants d'Apple auraient rejeté les propositions visant à donner à Siri la capacité de mener des conversations prolongées dans les deux sens, sous prétexte que cette fonctionnalité serait gadget et difficile à contrôler. La position intransigeante de l'entreprise en matière de protection de la vie privée s'est également révélée difficile pour l'amélioration de Siri, Apple faisant pression pour que davantage de fonctions de l'assistant virtuel soient exécutées sur l'appareil. Ceci n'est pas pour déplaire aux clients.

Siri aurait pu être entièrement refondu

En 2019, l'équipe Siri a exploré un projet visant à réécrire l'assistant virtuel à partir de zéro, sous le nom de code "Blackbird". Ce projet visait à créer une version allégée de Siri qui déléguerait la création de fonctions aux développeurs d'applications et fonctionnerait sur les iPhones plutôt que côté serveurs afin d'améliorer les performances et la confidentialité. Les démonstrations de Blackbird ont apparemment suscité l'enthousiasme des employés d'Apple en raison de son utilité et de sa réactivité.



Blackbird est entré en concurrence avec le travail de deux cadres supérieurs de l'équipe Siri, chargés d'aider Siri à comprendre les requêtes et à y répondre. Ces personnes ont poussé à la réalisation de leur propre projet, sous le nom de code "Siri X", pour le 10e anniversaire de l'assistant virtuel. Ce projet visait simplement à déplacer le traitement de Siri en local pour des raisons de confidentialité, sans l'ambitieuse fonctionnalité modulaire de Blackbird.

Des centaines d'employés travaillant sur Blackbird ont été affectés à Siri X, ce qui a mis fin au projet le plus ambitieux. Siri X a été en grande partie achevé en 2021 et de nombreuses fonctions de l'assistant vocal sont désormais traitées localement.

Le casque basé sur Siri

Le groupe travaillant sur le casque de réalité mixte d'Apple aurait été déçu par les démonstrations fournies par l'équipe Siri sur la manière dont l'assistant virtuel pouvait contrôler le casque. À un moment donné du développement de l'appareil, l'équipe chargée du casque a envisagé de mettre au point une autre méthode de contrôl à l'aide de commandes vocales, Siri ayant été jugé insatisfaisant.



Le rapport note également que les ingénieurs qui ont aidé Apple à moderniser sa technologie de recherche ont quitté l'entreprise pour travailler sur le type de modèles de langage étendu qui sous-tendent les chatbots tels que ChatGPT d'OpenAI ou Bard de Google. Tim Cooks a personnellement tenté de persuader l'équipe de rester chez Apple, mais en vain.



Reste que l'avenir de Siri paraît quelque peu troublé, alors que Microsoft et Google investissent massivement dans l'IA.