L'accord avec Google a sapé les efforts d'Apple pour Siri

Le gouvernement américain accuse actuellement Google de monopoliser la recherche sur internet dans un procès antitrust, alléguant que le géant de Mountain View a dépensé des milliards dans des accords avec des entreprises, y compris Apple, pour devenir le navigateur de recherche par défaut sur leurs appareils, confortant sa main-mise.



Le procès antitrust intenté par le ministère de la justice à l'encontre de Google implique Apple au premier chef. Bien qu'Apple ne soit pas directement concerné, ses dirigeants ont été appelés à témoigner, car l'affaire tourne principalement autour de l'accord entre Google et Apple.

Google a tout fait pour brider Apple

Après des semaines de procès, des documents judiciaires suggèrent que Google craignait de perdre des revenus au profit d'un concurrent conçu par Apple, comme le rapporte The Information. Google a donc fixé certaines limites à ce qu'Apple pouvait faire dans le cadre de leur accord, tout en restant le moteur de recherche par défaut de l'iPhone.



Apple et Google ont conclu un accord en vertu duquel Google est devenu le moteur de recherche par défaut d'iOS et, par conséquent, de tous les iPhone, iPad et iPod. Cet accord aurait conduit Google à verser à Apple jusqu'à 20 milliards de dollars par an.

Selon nos confrères, qui ont couvert le procès, les dirigeants de Google se sont inquiétés dès 2014 du fait qu'Apple dirigeait les utilisateurs en ligne sans utiliser Google. Plus précisément, Safari suggérait aux utilisateurs des sites web qu'ils pouvaient visiter directement. Daniel Alegre, cadre de Google, a écrit dans un courriel interne datant de juin 2016 :

Nous essayons de mettre en place une structure qui les empêche de détourner les requêtes et de détruire la valeur.

Au tribunal, le ministère de la justice a présenté un jeu de diapositives prévoyant un impact sur les recettes de cette fonctionnalité particulière. En 2016, Apple a accepté de renouveler l'accord tout en maintenant sa recherche "substantiellement similaire" à ce qu'elle était à l'époque, au lieu d'étendre la fonctionnalité.



Un courriel interne datant d'août 2018 semble le confirmer. Joan Braddi, un cadre de Google chargé des partenariats de recherche, a écrit que l'accord mis à jour permettait à Apple d'offrir des "suggestions Siri", mais d'une manière spécifique et limitée.



Apple pourrait le faire, a écrit Mme Braddi, "exclusivement pour des raisons de qualité et non parce qu'ils veulent générer du trafic vers Siri". Selon The Information, la fonction de suggestions Siri d'iOS a peu évolué en raison de cet accord.

Apple à la recherche d'une alternative à Google

Bien qu'Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, ait déclaré au tribunal qu'Apple avait choisi Google parce qu'il n'y avait pas de meilleur choix sur le marché, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas été possible de trouver un autre moteur de recherche. L'entreprise avait pourtant cherché des alternatives à Google. Apple a discuté avec Microsoft et DuckDuckGo pour utiliser leurs moteurs de recherche sur les appareils Apple. Apple a même envisagé de racheter Bing à Microsoft, mais a finalement décidé de s'en tenir à Google.



Au cours du procès, M. Giannandrea, qui a témoigné à huis clos, a assuré qu'Apple n'avait jamais accepté de s'abstenir de développer son propre moteur de recherche pour concurrencer Google. Giannandrea, qui dirige la division IA d'Apple, serait à la tête d'une importante équipe chargée d'intégrer le moteur de recherche d'Apple, baptisé "Pegasus", plus profondément dans l'expérience iOS et macOS. Apple a investi dans des technologies d'IA et de recherche, telles que Laserlike, qui pourraient jeter les bases de son moteur de recherche. Mais il reste à voir si Apple créera un jour son propre moteur de recherche.



En tout cas, d'après les dernières rumeurs, Apple disposerait des ingrédients nécessaires à la création d'un moteur de recherche.