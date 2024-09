L’accord entre Apple et OpenAI pour améliorer Siri, inquiète Microsoft

L’une des principales annonces de la WWDC 2024, serait une toute nouvelle version de Siri. L’assistant vocal devrait être boosté à l’intelligence artificielle grâce a un accord entre Apple et OpenAI. La direction de Microsoft (qui regarde comme tout le monde les rumeurs autour des futures annonces d’Apple) s’inquiète du rapprochement entre OpenAI et Apple. Voici pourquoi…

Apple x OpenAI, un cauchemar pour Microsoft ?

Le partenariat imminent entre Apple et OpenAI, qui devrait être dévoilé lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, suscite de vives préoccupations chez Microsoft. Ce rapprochement stratégique vise à propulser Siri, l’assistant vocal d’Apple, à un nouveau niveau grâce aux avancées d’OpenAI, mais il pourrait bouleverser l’équilibre des forces dans le domaine de l’intelligence artificielle.



Sam Altman, PDG d’OpenAI, a piloté des discussions approfondies avec les équipes d’Apple, notamment des experts en apprentissage automatique. Ces rencontres, initiées à la mi-2023, ont permis d’établir un accord stratégique. Les ingénieurs d’Apple ont ainsi pu accéder aux API d’OpenAI pour des tests internes, intégrant ChatGPT à Siri. Les résultats ont été immédiats et impressionnants : Siri, alimenté par l’IA d’OpenAI, a montré une capacité améliorée à traiter des requêtes complexes et à répondre dans des contextes variés avec une précision sans précédent.

Apple ambitionne de transformer Siri en un assistant vocal de nouvelle génération, intégrant des fonctionnalités avancées, grâce aux technologies d’OpenAI.



Ce partenariat stratégique n’a pas échappé à Microsoft, qui observe la situation avec une certaine inquiétude. Microsoft utilise également les technologies d’OpenAI, notamment pour son assistant Microsoft Copilot. L’entreprise permet aussi à OpenAI d’utiliser ses centres de données pour alimenter ChatGPT. Un rapprochement entre Apple et OpenAI pourrait exacerber la concurrence pour les ressources partagées. Lors d’une récente réunion entre Sam Altman et Satya Nadella, PDG de Microsoft, les préoccupations liées à la demande accrue de serveurs ont été discutées. Microsoft a même demandé une réduction des futurs bénéfices d’OpenAI en échange de son investissement de 13 milliards de dollars.

Concurrence et marchés

L’accord avec OpenAI pourrait permettre à Apple de rivaliser directement avec les capacités d’IA de Microsoft. Apple avait également tenté de conclure un accord avec Google pour intégrer Gemini dans iOS 18, tout en développant son propre modèle de langage pour des tâches hors ligne. Cette approche multi-facette montre la volonté d’Apple de ne pas dépendre d’une seule technologie pour ses innovations en IA.



Le partenariat entre Apple et OpenAI va marquer une étape majeure dans la course à l’intelligence artificielle. Pour Microsoft, cette alliance représente une menace potentielle, nécessitant une stratégie de réponse appropriée. À voir comment cela va se passer, mais il n’y a aucun doute que Siri boosté à l’IA, va être quelque chose d’incroyable… Microsoft n’est probablement pas la seule entreprise inquiète de ce rapprochement !



