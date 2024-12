Apple pense à Amazon pour améliorer Apple Intelligence

Amazon vient de présenter Trainium 2, sa nouvelle puce dédiée à l'accélération d'IA. L'enjeu est colossal, si la puissance est au rendez-vous, Apple pourrait demander de l'aide à Amazon pour l'entraînement d'Apple Intelligence.

Apple x Amazon : une collabroation IA

Ces dernières années, Amazon a développé deux familles de puces spécialement conçues pour ses besoins en cloud computing et en apprentissage automatique : Trainium et Graviton. Ce mardi 3 décembre 2024, lors d'une nouvelle conférence AWS re:Invent, Amazon a dévoilé Trainium 2.



Trainium 2 est une puce d'accélération d'IA développée par Amazon Web Services (AWS) pour le deep learning et l'entraînement de modèles génératifs. Cette puce offre quatre fois la performance de Trainium 1 et améliore le rapport performance/prix de 30 %. Elle peut connecter jusqu'à 100 000 puces entre elles et dispose de 96 Go de mémoire HBM, ce qui est idéal pour l'entraînement de grands modèles de langages (LLM).

Et si Trainium 2 était en capacité d'améliorer Apple Intelligence ?

En parlant de grands modèles de langage (LLM), il semble qu'Apple porte un intérêt marqué pour les puces développées par Amazon. Benoit Dupin, directeur principal de l'apprentissage automatique et de l'IA chez Apple, était présent sur scène à Las Vegas. L'occasion de rappeler qu'Apple utilise la technologie d'AWS depuis plus d'une décennie dans des services tels que Plans, Apple Music et Siri.



Avec l'arrivée de Trainium 2, Apple cherche à évaluer si la nouvelle puce d'Amazon est suffisamment puissante pour entraîner son système Apple Intelligence. Si l'infrastructure d'Amazon obtient un gain de puissance significatif grâce à cette nouvelle génération de puces, le partenariat entre les deux géants pourrait prendre une nouvelle dimension, incluant désormais l'IA d'Apple.



Il est important de rappeler que la concurrence est intense avec Google, Microsoft, et Nvidia, qui a connu une année 2024 historique grâce à ses infrastructures pour l'IA. Les puces GPU de Nvidia ont rencontré un succès immense pour l'entraînement de modèles de langage (LLM) et pour d'autres applications nécessitant de l'apprentissage automatique.