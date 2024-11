La Chine ne veut pas d'Apple Intelligence dans l'état actuel

Apple Intelligence pourrait ne jamais être lancée en Chine. Le gouvernement chinois discute actuellement avec Apple au sujet de son IA générative, et comme prévu, la situation est plus complexe qu'ailleurs dans le monde. Tim Cook est d'ailleurs sur place pour aborder ce sujet.

Une entente plus compliquée qu'en Europe

Un haut responsable du gouvernement chinois affirme de nouveau qu'il sera très difficile pour Apple Intelligence de se lancer officiellement en Chine. L'intelligence artificielle générative d'Apple doit respecter de nombreuses restrictions avant de pouvoir être déployée légalement dans le pays. Il décrit le processus de validation comme "long et difficile".



Parmi les exigences du gouvernement chinois, la plus importante est la nécessité de collaborer avec une entreprise chinoise, une étape incontournable pour obtenir l'approbation du régulateur pour l'importation d'une IA générative étrangère. Tim Cook, PDG d'Apple, est en ce moment en Chine pour la troisième fois cette année. Il participe à une conférence avec de nombreux dirigeants d'entreprises internationales, ainsi qu'avec des représentants du gouvernement chinois dont le Premier ministre. Un moment crucial pour apaiser les tensions et trouver des compromis sur des sujets délicats tels que l'IA générative.

Les tensions géopolitiques et technologiques entre la Chine et les États-Unis ne sont pas nouvelles. Les deux pays reconnaissent leur interdépendance dans certains domaines, mais n'oublient pas leur rivalité pour devenir ou rester la première puissance mondiale. Les États-Unis accusent souvent la Chine d'espionnage via la technologie, comme l'affaire TikTok l'illustre, mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Vu la puissance de l'IA générative, il est impensable pour la Chine de permettre l'implantation facile d'un modèle américain dans les appareils électroniques de ses citoyens.



Des longues discussions s'annoncent dans les mois à venir. Si un compromis venait à être trouvé, on suggère qu'Apple Intelligence n'arrivera pas avant au mieux fin 2025 en Chine. Elle pourrait d'ailleurs être légèrement différente de la version américaine ou européenne. Finalement, ce n'est pas si mal Apple Intelligence en avril pour la France.



