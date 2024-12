Contre toute attente, Apple Intelligence arrive en Chine avec Baidu

Alors que la Chine était très réfractaire à l'IA d'Apple notamment à cause de l'intégration native de ChatGPT, Un nouveau chapitre s'ouvre pour Apple en Chine avec le déploiement prochain d'Apple Intelligence. Mais cette arrivée, prévue pour 2025, soulève déjà de nombreuses questions concernant la confidentialité des données et la qualité du service.

Un partenariat complexe avec Baidu

Le géant chinois Baidu, déjà partenaire historique d'Apple pour Safari et Siri en Chine, a été confirmé comme fournisseur du modèle d'intelligence artificielle. Son modèle Ernie 4.0 sera au cœur du système, mais l'intégration pose de sérieux défis techniques. Les ingénieurs des deux entreprises peinent notamment à adapter le modèle aux besoins spécifiques des utilisateurs d'iPhone, avec des difficultés pour comprendre les requêtes courantes et fournir des réponses pertinentes.



Contrairement aux partenariats d'Apple avec d'autres fournisseurs d'IA comme OpenAI, cette collaboration avec Baidu implique des frais pour Apple, qui doit payer pour l'utilisation du modèle et couvrir les coûts d'adaptation pour l'iPhone.

Des inquiétudes majeures sur la confidentialité

Le point le plus préoccupant concerne la protection des données personnelles. Baidu souhaite collecter et analyser les données des utilisateurs d'iPhone pour améliorer son modèle, une approche en contradiction totale avec la philosophie d'Apple en matière de confidentialité. Cette situation met en lumière le dilemme constant d'Apple en Chine : maintenir ses standards de protection des données tout en s'adaptant aux exigences locales. Pour rappel, aucune entreprise américaine ne propose à ce jour son modèle d'IA en Chine, pas même Google avec Gemini sur Android.



Pour Apple, l'enjeu est crucial sur ce marché qui représente son troisième plus important en termes de ventes. Face à la concurrence croissante des marques locales comme Huawei, qui proposent déjà des fonctionnalités d'IA avancées, Apple doit trouver le bon équilibre entre innovation et protection de la vie privée. L'entreprise américaine va donc être contrainte de se plier à toutes les exigences de la Chine si elle veut rester compétitive et continuer d'opérer dans cet immense marché.



Cette situation illustre parfaitement les défis auxquels Apple fait face pour déployer ses services d'IA à l'international, avec des approches différentes selon les régions. Alors que le lancement d'Apple Intelligence est prévu pour avril 2025 en Europe avec le modèle standard, la version chinoise pourrait représenter une expérience significativement différente — et surtout contrôlée — pour les utilisateurs locaux.



Source