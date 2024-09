Apple Intelligence en Chine, ça bloque !

« Apple Intelligence », c’est sans aucun doute la principale nouveauté qui a été annoncée par Apple à son événement d’ouverture de la WWDC 2024. Cette suite de fonctionnalités IA va permettre d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’iPhone, l’iPad ainsi que les Mac. Si globalement c’est une bonne nouvelle pour l’expérience utilisateur, certains pays comme la Chine ne sont pas autant ouvert que des pays comme la France sur l’IA générative !

Apple Intelligence, un problème pour le lancement en Chine ?

Apple fait face à des défis compliqués en matière de déploiement de son intelligence artificielle en Chine. L’entreprise a révélé qu’il est incertain d’obtenir l’approbation du gouvernement de Xi Jinping pour utiliser un système développé hors de Chine, en l’occurrence ChatGPT d’OpenAI. En conséquence, une proportion croissante de l’IA hors appareil devra être fournie par des entreprises chinoises, en accord avec les réglementations locales strictes.



Aux États-Unis, Apple Intelligence a mis en place une stratégie en trois volets pour garantir la confidentialité et la fiabilité de ses services. Cette approche comprend :

Exploiter au maximum les tâches effectuées directement sur l’appareil : Apple privilégie le traitement local des données pour renforcer la confidentialité. Utiliser ses propres serveurs d’IA, Private Cloud Compute : pour les tâches nécessitant des capacités supplémentaires, Apple s’appuie sur ses propres infrastructures de cloud privé. Recourir à un système d’IA tiers comme solution de secours : en dernier recours, avec l’accord préalable de l’utilisateur, Apple peut utiliser un système d’IA tiers. Aux États-Unis, cette solution de secours sera ChatGPT.

En Chine, il y a une réglementation stricte sur l’IA

La Chine impose des réglementations strictes sur l’utilisation de l’IA générative. Toutes les IA utilisées en Chine doivent être approuvées par l’Administration chinoise du cyberespace. En raison de ces régulations, Apple ne peut pas utiliser ChatGPT (une IA américaine) en Chine. De plus, il existe des incertitudes quant à l’utilisation du Private Cloud Compute par Apple en Chine.

Les partenaires potentiels en Chine pour Apple Intelligence

Pour contourner ces obstacles, la firme de Cupertino est en discussions avec trois entreprises chinoises pour remplacer ChatGPT comme solution de secours en Chine. Ces entreprises sont :

Baidu : un leader dans le domaine de l’IA et des moteurs de recherche en Chine.

Alibaba Group : un géant local avec des capacités avancées en IA.

Baichuan AI : une start-up basée à Pékin, spécialisée dans les solutions d’IA.

Le problème, c’est que ces trois entreprises n’arrivent pas à faire mieux (actuellement) que ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google. Il suffit d’essayer leur intelligence générative pendant quelques minutes pour se rendre compte qu’OpenAI a une grande avance.



Pour éviter cette option, Apple a tenté d’obtenir l’approbation pour une utilisation de ChatGPT avec Apple Intelligence pour les consommateurs chinois. Toutefois, plusieurs médias locaux pointent du doigt une « tentative du désespoir », car Apple aura forcément une réponse qui sera négative. Pour anticiper ce refus, Apple a intensifié les discussions avec des partenaires locaux potentiels pour garantir la conformité et l’efficacité de ses services IA en Chine.



Pour Apple, il n’y a aucun doute qu’Apple Intelligence sera prochainement disponible en Chine. L’entreprise n’a clairement pas le choix, car il s’agit de l’un des pays les plus importants dans ses résultats financiers et faire l’impasse sur l’intelligence artificielle ne provoquerait qu’un handicap supplémentaire aux ventes d’iPhone, d’iPad et de Mac !



Source