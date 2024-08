Malgré Intelligence, Apple dépense moins sur l'IA que ses concurrents

L'intelligence artificielle était au cœur des préoccupations des analystes lors de la dernière conférence sur les résultats d'Apple. Mais la firme à la pomme reste assez discrète sur ses investissements dans ce domaine, malgré la sortie prochaine d'Apple Intelligence. Une prudence qui tranche avec les dépenses pharaoniques de ses rivaux.

Apple Intelligence, le grand espoir

Apple Intelligence, qui doit intégrer ChatGPT plus tard cette année, suscite de grandes attentes. Il pourrait doper les ventes d'iPhone et d'autres produits. Mais Tim Cook et son directeur financier Luca Maestri ont soigneusement évité les questions sur le calendrier de déploiement et l'impact commercial.

Le patron d'Apple a tout de même reconnu une hausse des dépenses en IA. Au dernier trimestre, les investissements (pas uniquement pour l'IA) ont atteint 2,15 milliards de dollars, en légère hausse. Une goutte d'eau comparée aux sommes colossales englouties par la concurrence. En revanche, si Apple dépense moins que ses concurrents elle investit depuis bien plus longtemps que les autres. L'IA est loin d'être une nouveauté pour la pomme, c'est la branche générative qui est un véritable défi pour elle.

Microsoft, Google et Meta à fond dans l'IA

Microsoft a ainsi dépensé près de 14 milliards de dollars sur le trimestre (+55% sur un an), Alphabet (Google) 13,2 milliards (+91%) et Meta 8,3 milliards (+31%). Des montants principalement consacrés à la construction de datacenters bardés de puces Nvidia pour entraîner des modèles d'IA. D'ailleurs, ces géants ont revu à la baisse leurs objectifs environnementaux à long terme suite à ces énormes investissements sur le serveurs d'IA.

Mark Zuckerberg assume ce pari : mieux vaut trop investir que manquer le train de l'IA générative, technologie clé pour la décennie à venir selon lui. Il veut aussi éviter qu'Apple ne domine à nouveau la prochaine révolution technologique.

L'approche hybride d'Apple

Mais Apple joue une autre partition. Contrairement à Amazon, Google ou Microsoft, la marque n'a pas d'activité cloud et donc pas besoin d'une infrastructure démesurée. Elle conçoit aussi ses propres puces pour iPhone et serveurs, ce qui limite les achats à des tiers comme Nvidia.

Enfin, Apple a adopté une approche "hybride" : une partie des dépenses est mutualisée avec des partenaires comme OpenAI, transformant des investissements en charges opérationnelles. La firme loue aussi des capacités cloud à Amazon, Google et Microsoft.

Avec des résultats meilleurs que prévu et un titre stable, la stratégie IA d'Apple ne semble pas inquiéter les marchés. Mais il lui faudra vite prouver qu'Apple Intelligence n'a rien à envier à ses concurrents malgré des investissements plus mesurés. Réponse dans les prochains mois.



