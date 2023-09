La forte hausse de prix des iPhone 15 Pro à nouveau évoquée

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ne seraient plus affichés au même prix qu'avant. Si ce n'est pas la première fois que l'on en parle, cette fois c'est DigiTimes qui affirme que les clients doivent s'attendre à une "hausse de prix importante" par rapport à leurs prédécesseurs.

Un prix toujours plus haut

Alors que les prix des iPhone 15 et 15 Plus devraient rester similaires à ceux des modèles actuels, les modèles Pro pourraient subir des ajustements de prix significatifs en raison de leur nouveau châssis en titane et de la technologie de caméra périscopique sur le modèle le plus grand. Une manière de justifier un prix de vente toujours plus. Si l'iPhone 14 Pro n'a pas bougé aux USA l'an dernier, vendu 999 $, comme l'iPhone X en son temps, en Europe les prix s'étaient déjà envolés avec 1 329 euros minimum, contre 1 159 euros auparavant.

Cette augmentation de prix s'inscrit dans le cadre d'un ralentissement plus général de la demande mondiale de smartphones, prévu pour le second semestre 2023. Selon Lin, Apple a commandé entre 80 et 90 millions d'iPhone 15 pour cette période, ce qui représente une baisse de 10 % par rapport à l'iPhone 14 l'année dernière. L'iPhone 15 Pro Max serait en tête des commandes, suivi successivement par l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus.



Les prévisions précédentes laissaient entendre que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seraient au moins 100 dollars plus chers que leurs prédécesseurs, soit l'équivalent en euros. Certains parlaient même de 200 euros. L'iPhone 15 Pro pourrait commencer à 1 099 $, voire 1 199 $, imaginez alors ce que cela pourrait donner chez nous. Nous avions tabler sur plus de 1 500 euros pour un iPhone 15 Pro.



La nouvelle grille tarifaire semble plus probable que jamais. Après Mark Gurman de Bloomberg, l'analyste Jeff Pu ou encore Ming-Chi Kuo, tous les comptes les mieux renseignés l'ont mentionné.



La réponse sera donnée dans une semaine, lors du keynote "Wonderlust" organisé par Apple le mardi 12 septembre.



En outre, DigiTimes a ajouté que les informations de la chaîne d'approvisionnement indiquent qu'Apple augmentera bien la taille des écrans des deux iPhone 16 Pro l'année prochaine, reflétant ainsi d'autres rumeurs selon lesquelles les deux appareils passeront d'un écran de 6,1 et 6,7 pouces à un écran de 6,3 et 6,9 pouces.