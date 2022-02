iOS 15.4 supprime les notifications des raccourcis automatisés

Il y a 3 heures

Alban Martin

2



La prochaine mise à jour logicielle iOS 15.4 d'Apple semble avoir discrètement amélioré l'expérience de son application Raccourcis : la possibilité de désactiver les notifications incroyablement ennuyeuses pour les automatisations personnels que les utilisateurs ont configurés sur leurs appareils, comme l'a repéré le développeur Fjorden Florian Bürger sur Twitter.

Raccourcis : un lancement encore plus efficace

Pour ceux qui n'utilisent pas régulièrement les raccourcis, la fonction d'automatisation est l'un des outils les plus utiles et les plus puissants auxquels Apple donne accès à ses utilisateurs. À la base, elle permet aux clients sur iPhone, iPad et même Mac depuis macOS 12, de configurer des déclencheurs de base "si / alors" pour une variété de conditions sur un iPhone, qu'il s'agisse d'une heure spécifique de la journée, de l'arrivée à un endroit, de la réception d'un e-mail ou d'un texte d'un contact spécifique, de la connexion à un réseau Wi-Fi, de l'utilisation d'une balise NFC, de l'ouverture d'une application ou encore par exemple selon le moment où votre téléphone atteint un certain niveau d'autonomie.

Utilisés correctement, les raccourcis sont incroyablement utiles, permettant par exemple de désactiver les notifications lorsque vous lancez votre jeu préféré, d'activer automatiquement le mode faible consommation lorsque la batterie de votre téléphone passe en dessous de 50 %, ou de désactiver le verrouillage de rotation lorsque vous ouvrez l'application Apple TV pour que vos émissions passent correctement en mode plein écran. On peut même changer automatiquement le fond d'écran selon l'heure ou le jour que vous voulez.



Mais jusqu'à la version 15.3 d'iOS, Apple avait rendu cette fonctionnalité pratiquement inutilisable pour les tâches courantes en instituant des notifications obligatoires à chaque déclenchement. La nouvelle mise à jour 15.4 corrige ce problème en ajoutant une option qui permet aux utilisateurs de désactiver ces notifications, comme ce fut le cas déjà pour les confirmations l'an passé. Cette évolution rend les raccourcis automatiques d'Apple beaucoup plus utilisables pour les tâches quotidiennes en vous permettant de supprimer les notifications indésirables qui apparaissaient à chaque fois que vous en déclenchiez un.



Pour désactiver les notifications, il suffit d'appuyer sur l'automatisation et de désactiver la nouvelle option "notifier lors de l'exécution" qui apparaîtra si vous exécutez la dernière version bêta d'iOS 15.4. Vous devrez le faire pour chaque notification, mais une fois que vous l'aurez configuré correctement, vous ne serez plus jamais dérangé par la barre de notification.

iOS 15.4 Beta allows you to remove the notification (& delay) when running personal automations via Shortcuts…



This means, opening Fjorden (or any other camera app) from the lock screen is now super quick and almost seamless 🤩 pic.twitter.com/Ez2JGeVo6l — Florian Bürger (@FlorianBuerger) February 7, 2022



Il y a cependant quelques réserves à faire : le nouveau paramètre ne concerne que les automatisations, pas tous les "Shortcuts". Cela signifie que si vous utilisez les raccourcis comme solution de rechange pour les icônes iOS personnalisées, il n'y a toujours aucun moyen de supprimer la bannière contextuelle lorsque vous ouvrez une application avec cette méthode.



iOS 15.4 ajoute également la possibilité d'utiliser Face ID avec un masque, ainsi que 37 nouveaux emojis. La mise à jour est encore actuellement en version bêta publique, mais elle sera lancée au public en mars prochain, probablement avec les nouveaux iPhone SE 3, iPad Air 5 et autre Mac.

Télécharger l'app gratuite Raccourcis