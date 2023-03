Apple publie iTunes 12.12.8 sur Windows pour supporter le HomePod 2

Vous pouvez effectuer beaucoup d’autres tâches avec iTunes comme gérer iCloud, importer des morceaux à partir de CD, synchroniser le contenu d’iTunes avec vos appareils, personnaliser la fenêtre iTunes, etc.

iTunes pour Windows 10 vous permet de gérer tous vos contenus multimédias en un seul endroit. Abonnez-vous à Apple Music pour accéder à des millions de morceaux. Achetez de la musique et des films sur l’iTunes Store. Et synchronisez le contenu de votre ordinateur avec votre iPhone, iPad ou iPod touch.

Sans préciser ce que sont les "nouveaux appareils", Apple ne fait mention que dans les notes de lancement de la mise à jour concernent probablement le HomePod, qui est sorti en janvier 2023. À l'époque, Apple a également présenté de nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec puce M2 Pro / Max , ainsi que des versions rafraîchies du Mac mini M2 . iTunes pour Windows peut être téléchargé à partir du Microsoft Store ou du site web d'Apple .

Apple a publié cette nuit une mise à jour d'iTunes 12.12.8 pour Windows, le logiciel introduisant des améliorations de sécurité et la prise en charge de nouveaux appareils. Il s'agit de la première mise à jour d'iTunes en 2023. La dernière version était 12.12.7, elle était sortie en décembre 2022.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.