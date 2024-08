iTunes 12.13.2 gère les nouveaux iPad 2024 sur Windows

Apple assure le service minimum pour ses clients ayant un PC, avec la mise à jour 12.13.2 d'iTunes. Le logiciel introduit la prise en charge des nouveaux modèles d'iPad Air M2 et d'iPad Pro M4, présentés ce mardi par la firme de Cupertino.

iTunes accueille les nouveaux iPad Pro et Air

Au menu, renforcement de la sécurité et surtout prise en charge des iPad Pro 2024 et iPad Air 2024, soit les iPad Pro M4 et iPad Air M2, tous deux désormais disponibles en deux tailles. Si vous avez raté leur présentation, consultez nos articles détaillés. Le nouvel iPad Pro vaut le détour avec notamment un écran OLED incroyable.

iTunes pour Windows est généralement mis à jour tous les deux mois, et cette mise à jour fait suite à une version de décembre qui ajoutait des correctifs de sécurité.



Pour mémoire, iTunes n'existe plus sur Mac depuis 2019 (il a été intégré à Finder), mais reste encore utile sur Windows pour ceux qui désirent réaliser des sauvegardes, restaurer un appareil ou gérer la musique. Cette nouvelle mise à jour se télécharge facilement via le Microsoft Store ou la page dédiée d'Apple.