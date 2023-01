Intel annonce le processeur pour ordinateur portable le plus rapide au monde avec 24 cœurs

Surprise générale, alors qu'on pensait qu'Apple avait pris le dessus avec ses puces M2 en termes de rapidité et puissance, Intel surenchérit avec un nouveau processeur qui est présenté comme le "plus rapide au monde" pour les ordinateurs portables. Découvrez la dernière annonce d'Intel.

Que vaut l'Intel i9-13980HX ?

À travers un communiqué de presse publié tard hier soir, Intel a dévoilé un nouveau processeur baptisé "Intel Core i9-13980HX", la particularité de cette puce, c'est qu'elle embarque 24 cœurs à 5,6 GHz. Intel affirme que sa dernière puce Core i9, avec sa vitesse d'horloge turbo boost de 5,6 GHz est devenue la plus rapide depuis le mois dernier.



Cette puce nouvelle génération sera 11% plus rapide pour l'exécution d'un seul thread et 49% plus rapide pour l'exécution de tâches multiples. Cette comparaison se fait avec la puce Intel Core i9-12900HK de la génération précédente.

L'Intel Core i9-13980HX possède 32 threads et jusqu'à 128 Go de RAM. Il détient huit cœurs de performance, 16 cœurs efficaces et 16 cœurs de performance.

Qu'est-ce que cela donne face à la puce M1 et M2 d'Apple ?

Pour le moment, il est impossible de savoir si le nouveau processeur d'Intel fait mieux que les puces d'Apple, pour cela, il faut réaliser un Geekbench multicœurs. Toutefois, si on regarde avec le précédent processeur de cette génération qui vient d'être annoncée par Intel, le Intel Core i9-12900HK fait mieux que toutes les puces M1, sauf la puce M1 Ultra qui reste supérieure. À noter qu'il arrive à peu près à égalité avec la puce M1 Max !



Il sera aussi intéressant d'observer le comportement du nouveau processeur d'Intel sur la consommation d'énergie. On le sait, c'est un point fort pour les puces M1 et M2 d'Apple, mais un point faible chez Intel. Évidemment, ce critère est particulièrement important, car un processeur très performant, c'est bien, mais qui consomme beaucoup d'énergie au point de fortement réduire l'autonomie d'un ordinateur portable, c'est moyen !

Intel a aussi présenté les processeurs série P et U de 13e génération

Au-delà de cette grosse annonce qui positionne Intel comme un leader dans les processeurs ultra-performant, l'entreprise a aussi dévoilé les Intel Core série P et U de 13e génération. La firme explique qu'il s'agit de puces qui apportent des performances élevées pour des ordinateurs qui sont élégants et fins.

Voici à quoi s'attendre :

Jusqu'à 14 cœurs (6 cœurs de performance, 8 cœurs efficaces) et Intel Thread Director amélioré.

Nouvelles fonctionnalités graphiques Intel® Iris® Xe, y compris le jeu d'endurance, XeSS Super Sampling et Intel® ArcTM Control.

Prise en charge de la large mémoire pour les variantes DDR5 et DDR4 et LP.

Intel Wi-Fi 6E (Gig+) intégré et nouvelles fonctionnalités sans fil telles que Intel® Connectivity Performance Suite, Intel® Wi-Fi Proximity Sensing et Intel® Bluetooth LE Audio.6

Jusqu'à quatre ports Thunderbolt 4 pour la solution de câble la plus rapide, la plus simple et la plus fiable à n'importe quelle station d'accueil, écran ou accessoire.7

Cette gigantesque annonce d'Intel a probablement fait beaucoup de bruit à l'Apple Park. L'ancien partenaire d'Apple a réalisé une belle prouesse, ce qui va donner beaucoup de travail aux ingénieurs d'Apple pour faire mieux et rapidement !



