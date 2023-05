Microsoft pourrait bientôt concurrencer Apple avec ses propres puces ARM personnalisées

Le 22 juin 2020, Apple dévoilait au monde entier la fin définitive de sa collaboration avec Intel pour proposer ses propres puces conçues spécialement pour le Mac. Depuis près de 3 ans, Apple a révolutionné la performance, l'efficacité et l'autonomie de ses ordinateurs grâce à des puces Apple Silicon (M1 puis M2) qui fonctionnent en homogénéité totale avec le matériel. Microsoft aurait apparemment été impressionnée par cette succes story d'Apple dans ce domaine, à tel point que ça a donné des idées au créateur de Windows !

Microsoft, bientôt un concurrent dans les puces ARM personnalisées

Microsoft se prépare-t-il à entrer dans la course aux puces maisons ? Selon un rapport de Windows Latest, Microsoft envisage sérieusement de créer des puces ARM personnalisées. Cette soudaine ambition se reflète dans plusieurs offres d'emploi qui ont été publiées sur internet ces dernières semaines. Microsoft recherche actuellement plusieurs ingénieurs pour mener à bien ce projet.



Les postes vacants comprennent : un ingénieur principal de vérification de la conception physique, un ingénieur de conception principal, un principal architecte en silicium pour systèmes sur puce (SoC) et un responsable CAO de l'intégrité de l'alimentation en silicium. Toutes ces offres d'emploi conduisent à un seul et unique projet : la conception de puces ARM personnalisées.

Pour le poste de principal architecte en silicium pour systèmes sur puce (SoC), Microsoft décrit les engagements à tenir de cette façon :

Vous serez à la pointe de l'informatique en établissant des relations durables avec divers groupes interfonctionnels pour fournir un système de silicium sur puce (SoC) performant et innovant, en utilisant votre vaste expérience pour développer des architectures et des fonctionnalités matérielles.

L'objectif de Microsoft pourrait être de lancer Windows 12 avec des PC qui embarqueraient ses puces ARM personnalisées, ce qui offrirait une expérience optimale logiciel/matériel à la clientèle. Microsoft a conscience qu'il est urgent d'aller sur le même terrain qu'Apple avant de prendre du retard et que celui-ci devienne irrattrapable.



Si Microsoft continue sur ce chemin, ce serait un nouveau coup dur pour Intel qui travaille énormément avec Microsoft et les autres acteurs majeurs sur le marché des PC. Microsoft pourrait bientôt réagir comme Apple, autrement dit, prendre la décision d'abandonner progressivement Intel pour avancer tout seul.



La conception de puces ARM personnalisées n'est pas aussi simple qu'on le pense. Apple a mis des années à créer et affiner ses propres puces ARM personnalisées (Apple Silicon) qui équipent désormais ses Mac les plus récents. Toutefois, Microsoft a l'avantage d'avoir déjà acquis dès 2005 une expertise dans la conception de puces pour ses consoles Xbox, ce qui pourrait faciliter la transition vers les ordinateurs personnels.