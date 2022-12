Un centre de données d'Apple au Danemark pourrait bientôt chauffer les foyers d'une ville

Pour Apple, la protection de l'environnement est une priorité depuis de longues années, l'entreprise a cumulé des décisions stratégiques comme l'alimentation de ses data centers, bureaux et Apple Store en énergie solaire. L'un des prochains objectifs du géant californien à propos de ses data centers, c'est d'utiliser l'excès de chaleur émis par ses infrastructures pour fournir du chauffage à une ville située à proximité au Danemark !

Une merveilleuse idée

Dans un plan annoncé au rapport sur la responsabilité environnementale de 2017, on apprend qu'Apple a une certaine ambition concernant son gigantesque data center situé au Danemark dans la région de Jutland. En effet, l'entreprise voudrait capturer l'excès de chaleur généré par ses serveurs pour l'introduire dans un système de chauffage local afin d'alimenter en chauffage les habitations dans une ville voisine au data center.



Voici ce que déclare Apple :

Nous construisons actuellement un nouveau centre de données fonctionnant à 100 % à l'énergie renouvelable dans la région centrale du Jutland, au Danemark. En raison de sa proximité avec l'une des plus grandes sous-stations électriques du Danemark, le centre de données n'aura pas besoin de générateurs de secours, qui fonctionnent généralement au diesel et doivent être testés et brûlés périodiquement. L'installation est conçue pour capter la chaleur excédentaire de ses équipements et l'acheminer vers le système de chauffage urbain local afin de contribuer à chauffer les foyers de la communauté.

Le Wall Street Journal explique que la ville danoise de Viborg a également insisté auprès d'Apple pour que la chaleur du centre de données d'une ville à proximité puisse alimenter en chauffage les habitants de Viborg.

Cette idée est même remontée jusqu'au Parlement européen où un député danois a déclaré :

Si nous pouvons nous assurer d'utiliser la chaleur des centres de données, nous pouvons économiser sur nos factures d'énergie et faire quelque chose de bon pour le climat.

Bien évidemment, Apple n'est pas contre, mais que ce soit pour le centre de données dans la région de Jutland ou le centre à proximité de la ville de Viborg, il n'est pas aussi simple d'acheminer la chaleur émise par les infrastructures vers les habitations. Toutefois, Apple n'abandonne pas le projet et assure vouloir travailler main dans la main avec le gouvernement danois afin de réaliser cette prouesse.

Une pratique déjà existante en France

Apple qui est en retard sur le sujet s'est déjà fait doubler par d'autres entreprises dans le monde. Quand on regarde en France, le groupe Iliad qui détient les marques Free, Scaleway, Jaguar Network et Free Pro possède un data center au sud de Paris qui chauffe chaque hiver 150 logements sociaux !

Grâce à la chaleur dégagée par les serveurs informatiques, Iliad arrive à gérer 80% des besoins en chauffage et 50% des besoins en eau chaude pour ces 150 logements.



Iliad a même été jusqu'à signer un contrat de fourniture de chaleur sur 10 ans. C'est bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour la facture des habitants qui économisent (selon BFM TV) environ 500 euros par an.



Il sera intéressant d'observer comment les choses évolueront au Danemark avec Apple, les villes qui veulent récupérer la chaleur émise par les centres de données ont bien compris le potentiel des économies et des bienfaits pour la planète.

On espère que 2023 sera l'année où Apple arrivera à acheminer la chaleur de ses centres de données danois vers les logements des habitants dans les villes voisines !