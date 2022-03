Mac mini 2023 : selon Kuo, le design restera le même

La semaine dernière, Apple a tenu une conférence durant laquelle elle a présenté le Mac Studio, ordinateur de bureau puissant se situant entre le Mac mini et le Mac Pro. La Pomme a fait fort, en offrant une alternative aux consommateurs ne souhaitant pas mettre un prix aussi haut que pour la version Pro tout en proposant une machine de guerre.

Seulement, la firme de Cupertino n'abandonne pas pour autant son Mac mini, puisque deux nouvelles versions seraient prévues, dont un avec la puce M2 et un modèle haut de gamme avec la puce M2 Pro.

Et comme à son habitude, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo y va de son petit tweet pour donner ses estimations sur les prochains produits à venir. Aujourd'hui, en l'occurrence, il parle des futures versions du Mac mini qui, toujours selon lui, ne seraient pas lancé avant 2023.



Il déclare également que cette mise à jour n'aurait rien de visuel, alors que des rumeurs indiquaient qu'Apple souhaitait adopter un châssis plus petit avec un dessus en "plexiglas".





I think the new Mac mini in 2023 will likely remain the same form factor design.