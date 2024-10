Apple aurait corrigé le jelly scrolling sur l'iPad mini 7

Quelques semaines après sa commercialisation, l’iPad mini 6 a été victime d’un petit scandale, la tablette avait du « Jelly Scrolling », comprenez par là des scroll de page qui n’étaient pas fluides. Apple n’a jamais pu résoudre le problème, car il s’agissait en réalité d’une réaction matérielle. Avec l’iPad mini 7, le problème ne serait plus d’actualité !

Une bonne nouvelle... à confirmer

Dans le dernier podcast de Six Colors, Jason Snell et Dan Moren ont discuté du nouvel iPad mini 7 et des améliorations potentielles apportées à son écran, notamment en ce qui concerne le problème du défilement en gelée. Snell a entendu dire que des modifications matérielles ont été apportées à l'écran, ce qui pourrait résoudre le problème, bien qu'il n'ait pas pu confirmer les détails exacts auprès de sa source. Il a supposé que les ajustements pourraient réduire ou éliminer le problème, bien que personne n'a encore pu voir l'iPad mini 7 en action.

Le défilement saccadé est un problème d'affichage où le texte ou les images semblent basculer en raison d'un décalage entre les taux de rafraîchissement de l'écran. Ce problème a été largement remarqué sur l'iPad mini 6 après sa sortie en 2021, certains utilisateurs le trouvant gênant ou provoquant une fatigue oculaire. Bien qu'il ait probablement affecté d'autres iPad, il était plus visible sur l'iPad mini 6, et la gravité du problème variait en fonction de la sensibilité de l'utilisateur à la déchirure de l'écran. Nous l'avions également découvert sur l'Apple Watch Ultra, en exclusivité.



Des rumeurs ont circulé l'an dernier pour annoncer qu'Apple avait prévu de faire pivoter l'écran de l'iPad mini 7 pour atténuer le problème. Bien que cette information ne soit pas confirmée, on s'attend à ce que les modifications matérielles apportées au nouveau modèle permettent de résoudre le problème. Le lancement de l'iPad mini 7 est prévu pour le 23 octobre, et les précommandes sont déjà disponibles. Une fois l'appareil commercialisé, les utilisateurs et les experts techniques pourront déterminer si le problème de "jelly scrolling" a été résolu. En outre, un démontage iFixit devrait permettre d'identifier les éventuelles modifications matérielles.