Un premier recours collectif contre le "Jelly Scrolling" de l'iPad mini 6

Il y a 1 heure (Màj il y a 59 min)

iPad

Julien Russo

Il y a 5 mois, des clients Apple ayant acquis l'iPad mini de 6e génération se plaignaient d'un "défilement gélatineux", c'est-à-dire d'un manque de fluidité et réactivité entre l'interaction via le tactile et l'affichage de l'information sur l'écran. Cette affaire a fait beaucoup de bruit, jusqu'à qu'un porte-parole d'Apple déclare que c'était un comportement normal pour un écran LCD.

Un recours collectif est en préparation

Acheter un iPad mini 6 à plus de 500 euros et s'apercevoir au bout de quelques heures d'utilisation qu'un simple texte n'arrive pas à suivre en temps réel le défilement par le tactile ? Si certains peuvent accepter cela, pour des utilisateurs comme Christopher Bryan du Colorado, c'est une situation insupportable.

Après plusieurs tentatives auprès du service après-vente d'Apple pour essayer de faire comprendre son désespoir et obtenir un dédommagement financier ou une réparation, Bryan a décidé de passer au niveau supérieur en s'associant à d'autres consommateurs concernés pour créer un recours collectif.



Selon le site MacRumors, une plainte a été déposée devant la justice américaine hier, celle-ci accuse ouvertement Apple de négligence sur la qualité de ses produits et de vendre frauduleusement un iPad mini 6 ayant un problème de lenteur dans le défilement. Ce qui gêne ce recours collectif, c'est qu'Apple est au courant, mais ne fait rien pour arranger cela, l'entreprise préfère rejeter la faute sur la technologie LCD qui n'est pas aussi performante que l'OLED.

Dans le détail de la plainte, les clients mentionnent une anomalie sur le côté gauche de l'écran, celui-ci serait incapable de se synchroniser avec le côté droit provoquant un décalage dans l'affichage en temps réel.

iFixit le spécialiste du démontage des appareils Apple a voulu vérifier par lui-même et il faut l'avouer... Le résultat n'est clairement pas digne d'un produit commercialisé par Apple.



Le recours collectif a déposé la plainte devant le tribunal de district de Californie du Nord, c'est ici où l'affaire va se jouer et où la justice prendra peut-être une décision à l'encontre d'Apple. Avant de passer à l'étape suivante, il faut toutefois que le groupe de consommateurs mécontents puissent être "certifié" afin que le recours collectif soit "officiel" aux yeux de la loi. Cette phase après le dépôt de plainte est indispensable pour éviter les abus de ce type de procédure contre les grandes entreprises comme Apple.



L'objectif de ce procès est d'obtenir des dommages et intérêts pour tous les clients américains qui ont acheté l'iPad mini 6 chez Apple ou auprès d'un revendeur. Si le recours collectif arrive à obtenir gain de cause, le montant du dédommagement sera défini par le tribunal, ce qui pourrait coûter très cher à Apple vu le nombre spectaculaire de ventes de l'iPad mini 6 depuis son lancement !