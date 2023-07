Royaume-Uni : 1500 développeurs lancent un recours collectif contre la politique de l'App Store

Si l'App Store a révolutionné la distribution des applications sur mobile, la célèbre boutique d'applications d'Apple est souvent au cœur de critiques à propos de sa politique. Au Royaume-Uni, 1500 développeurs se sont rassemblés pour former un recours collectif et attaquer Apple sur la commission de 30% et le monopole de l'App Store.

Apple en danger au Royaume-Uni ?

Un recours collectif sans précédent vient d'être déposé par un groupe de plus de 1 500 développeurs au Royaume-Uni contre Apple. Les développeurs contestent les frais de l'App Store, qu'ils jugent excessifs et monopolistiques. Apple impose une commission de 30% sur les transactions réalisées via ses boutiques d'applications, une politique qui a fait l'objet d'une analyse approfondie par les gouvernements et les développeurs à travers le globe. La structure tarifaire d'Apple a fait l'objet de controverses, suscitant le mécontentement de plusieurs organisations et gouvernements.



Le recours collectif est dirigé par Sean Ennis (professeur à l'Université d'East Anglia et ancien économiste à l'OCDE) devant le Tribunal d'appel de la concurrence du Royaume-Uni. Il est conseillé par le cabinet d'avocats Geradin Partners.

Sean Ennis déclare :

Les frais d'Apple à l'égard des développeurs d'applications sont excessifs, et ne sont possibles qu'en raison de son monopole sur la distribution d'applications sur les iPhone et les iPad. Ils nuisent aux développeurs d'applications et aux consommateurs.

Pour calmer les critiques, Apple a lancé un programme pour les petites entreprises qui prévoit que les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an ne sont facturés qu'à un taux de 15%. Le taux de 30% s'applique une fois que le seuil de 1 million de dollars est franchi au cours d'une année donnée. Cependant, cette initiative n'a pas apaisé les préoccupations de tous les acteurs du secteur.



L'issue de ce recours collectif est incertaine, mais une chose est sûre : il souligne l'importance croissante de la réglementation et de l'équité dans l'écosystème numérique. Alors que le débat se poursuit, l'industrie technologique et le monde entier va observer attentivement le déroulement de ce recours collectif au Royaume-Uni.