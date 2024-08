Pas de nouveau Mac Pro, ni Mac Studio M4 Ultra avant 2025

On se posait la question des annonces "Mac" à la prochaine WWDC 24 de juin prochain, mais elles devraient être maigres, pour ne pas dire inexistantes. Alors qu'Apple a lancé des MacBook Pro M3, MacBook Air M3 et iMac M3 ces derniers mois, les clients ne doivent pas s'attendre à de nouveaux Mac plus haut de gamme comme le Mac Studio ou le Mac Pro. Autrement dit, il n'y aura probablement pas de version "M3" pour ces modèles, la firme passant à la M4.

Pas de Mac haut de gamme en 2024

Apple ne rafraîchira pas le Mac Studio et le Mac Pro avec des puces haut de gamme de nouvelle génération avant le milieu de l'année 2025, selon Mark Gurman de Bloomberg.



Dans la dernière édition de sa lettre d'information « Power On », Mark Gurman de Bloomberg indique que le calendrier actuel d'Apple ne prévoit pas le lancement de nouveaux modèles Mac Studio et Mac Pro avant le milieu de l'année prochaine, soit dans un an. La firme de Cupertino a mis à jour le Mac Studio et le Mac Pro avec des puces de la série M2 (M2 Max et M2 Ultra) lors de la WWDC en 2023. D'après la dernière information du jour, les deux ordinateurs de bureau seront renouvelés qu'au bout de deux ans. Comme l'iPad Pro qui est passé de la puce M2 à la puce M4, en inaugurant ce nouveau composant, les deux Mac sauteront vraisemblablement la M3.

Les prochains Mac

Tous les autres Mac, à l'exception du MacBook Air, devraient être disponibles avec des puces de la série M4 d'ici la fin de l'année 2024, mais M. Gurman ne s'attend pas à ce que de nouveaux modèles soient dévoilés lors de la conférence WWDC 2024. On pourrait avoir un nouveau Mac mini M4 et de nouveaux MacBook Pro M4 à l'automne, entre octobre et novembre.



Avec ce genre de cycle, Apple risque de perdre ses clients. Certains modèles ont droit à une nouvelle puce tous les ans, voire tous les dix-huit mois, tandis que d'autres font l'impasse de temps à autre sur une génération de processeur.



Voici la liste des prochaines sorties :

Un MacBook Pro M4 milieu de gamme vers la fin 2024

Un iMac M4 de 24 pouces vers la fin de l'année

Des MacBook Pro M4 Pro et M4 Max de 14 et 16 pouces entre fin 2024 et début 2025

Un Mac mini M4 / M4 Pro entre fin 2024 et début 2025

Des MacBook Air M4 de 13 et 15 pouces au printemps 2025

Un Mac Studio M4 vers le milieu de 2025

Un Mac Pro M4 Ultra pour le second semestre 2025

Qu'en pensez-vous ?