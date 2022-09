Huawei pourrait doubler Apple sur l'annonce de la connectivité par satellite

Les rumeurs en parlent depuis plus d'un an, Apple s'apprête à proposer prochainement les appels et SMS via satellite sur l'iPhone, cette connexion serait exclusivement disponible quand votre iPhone permute en "réseau indisponible". D'autres fabricants de smartphones sont aussi intéressés par cette fantastique nouveauté, Huawei pourrait même faire une annonce avant l'Apple Event prévu le 7 septembre.

Huawei va probablement doubler Apple

Ne plus avoir de zone blanche et pouvoir passer des appels et envoyer des SMS partout dans le monde, si la promesse est ambitieuse, les grands groupes comme Apple et Huawei s'y intéressent énormément, au point où les deux entreprises seraient sur le point de faire une annonce pour inclure la connectivité via satellite dans leurs smartphones.



Selon quelques indiscrétions, le projet des appels/SMS par satellite est déjà en cours depuis un certain temps chez Huawei, la firme chinoise pourrait bientôt dévoiler cette nouveauté au cours du mois de septembre. Les rumeurs mentionnent même une possibilité que Huawei fasse une importante annonce avant celle d'Apple qui aura lieu au Steve Jobs Theater de l'Apple Park, mercredi prochain pour l'iPhone 14.

Autre information intéressante, Google travaillerait également à inclure la connectivité par satellite au sein d'Android, si une puce est parfois nécessaire à l'intérieur du smartphone, il faut que la partie logicielle puisse aussi s'adapter à cette nouvelle façon de communiquer.

Hiroshi Lockheimer, le responsable du développement d’Android, du navigateur Chrome et de Chrome OS a fait une petite déclaration sur son compte Twitter où il affirme que la communication via satellite est déjà en cours de développement dans les équipes qui travaillent quotidiennement sur les prochaines mises à jour d'Android pour smartphone.



La question qu'il faut maintenant se poser, c'est : "est-ce que l'approche de Google et de Huawei sera la même qu'Apple ?" Autrement dit, se servir uniquement des satellites en cas d'absence de réseau. Si la stratégie des deux entreprises est différente, cela risque d'inquiéter les opérateurs qui y verront probablement une alternative à leur réseau mobile et donc le danger de perdre des abonnés. On le sait, les opérateurs mobiles sont un atout considérable dans la distribution des smartphones, les contrarier n'est pas une bonne chose pour la part de marché d'un fabricant de smartphones.